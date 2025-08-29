Juana Repetto anunció que está embarazada: "Surprise"

En abril pasado, Juana Repetto anunciaba que comenzaba una nueva etapa de su vida al separarse de Sebastián Graviotto, con quien había contraído matrimonio en 2020. Sin embargo, este viernes volvió a hacer un anuncio en Instagram, pero esta vez causando una gran sorpresa, tal como ella misma lo indicó: está embarazada.

El gran anuncio de Juana Repetto

Este viernes, Juana Repetto volvió a utilizar las redes sociales para hablar sobre un aspecto de su vida. Es que en el último tiempo, la actriz se convirtió en una gran influencer al relatar cómo son sus días entre la maternidad y sus diversas actividades. Pero en esta ocasión, la publicación fue para dar un gran anunció al informar que espera a su tercer hijo.

Con un video en tono de humor, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto comparó cómo están algunas mujeres separadas a pura fiesta mientras ella visita a un médico para los controles por su flamante embarazo.

"Me lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se van a hacer", expresó la actriz en Instagram luego de la publicación, que poco tardó en tener repercusiones. "Menos mal que tu 2025 está tranqui"; "Me dejaste muda", "¿De quién es? Estaba separada"; "Bienvenido nuevo bebé" y "Qué notición. Todo es por algo", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Si bien aun Juana Repetto no brindó detalles sobre esta noticia, fue Fernanda Iglesias en Puro Show (eltrece) quien si lo hizo. "Está embarazada de tres meses de un varón", adelantó la periodista. Además, señaló que el jueves por la noche le llegó la información y se comunicó con la joven para chequearlo, pero no obtuvo respuestas. "¿Están sentados? Está embarazada de su ex, de Sebastián Graviotto", lanzó.

Además, la periodista indicó que la expareja había tenido un acercamiento luego que Graviotto pasara por un gran malestar laboral. Es en ese momento que encontró apoyo en Juana y habría “resurgido” el amor. Sin embargo, por el momento no anunciaron una reconciliación.

Juana Repetto se convirtió en madre por primera vez en 2016 con el nacimiento de Toribio, que concebido mediante inseminación artificial con un donante anónimo. Luego, formó pareja con Sebastián y en 2021 tuvo a su segundo hijo, Belisario. Este 2025, en medio de la mudanza a su casa propia tras un largo periodo de construcción, esperará a su tercer hijo.