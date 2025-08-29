El vestido cut out del color tendencia que Pampita no deja de usar

Pampita deslumbra con cada look, ya sea formal o uno más relajado, y siempre da cátedra de estilo. Esta ocasión no fue la excepción, aunque un detalle no pasó desapercibido: es la tercera vez que lo usa. Se trata de un atuendo cut out que lleva el color tendencia esta temporada y reúne un mix de estilos que lo vuelven único. Será por estas razones que se volvió el favorito de la modelo y el cual elige para todo tipo de ocasiones, apostando así a la moda circular.

Brillos, color tendencia y estilo cut out: así es el diseño favorito de Pampita

Pampita volvió a brillar con un look que escogió por tercera vez. Una vez más, la conductora de Los 8 escalones (eltrece) mostró que repetir prendas no solo es válido, sino que también fomenta una moda sostenible y puede convertirse en un sello propio de estilo.

Se trata de un vestido ceñido al cuerpo que tiene detalles cut out en el abdomen y está confeccionado en color cherry o rojo intenso. Un tono que marca tendencia esta temporada y que supo adaptarse a todo tipo de piezas, tanto en aquellas para el día como para la noche, con una propuesta clara: salir de la clásica paleta neutra que suele llevarse en otoño invierno y atreverse a una tonalidad más jugada.

Pampita

En el caso de Pampita, su vestimenta le brindó dos características importantes: resaltar su figura y aportar un aire sofisticado y sensual al mismo tiempo. Además de los recortes que tiene a los costados, el vestido llamó la atención por su sutil línea de brillos que marca la cintura, que le aporta un guiño glam moderno.

Pampita

La primera vez que la top model se fotografió luciendo este particular atuendo fue durante una campaña de ropa. Desde ese entonces, se robó su corazón y no dudó en usarlo nuevamente en su última noche en Madrid. Posando feliz y sonriente en uno de los rincones del hotel donde se encontraba alojada, Pampita dejó en claro que este vestido merecía brillar en más de una ocasión.

Pampita

Aplicando el mensaje de reinventar los diseños y apostar por la moda circular, Carolina Ardohain volvió a sacarlo de su armario y decidió mostrarlo en televisión para que se pueda apreciar en detalle. Durante la conducción de su ciclo, su vestido de corte midi, escote recto y tirantes, que logra el balance justo entre lo sensual y lo refinado, se llevó todas las miradas de los presentes en el estudio y el público del otro lado de la pantalla también pudo apreciar su diseño increíble y lo bien que le queda.

Pampita

Sin dudas, Pampita sabe cómo llevarlo para hacerlo lucir como nuevo en cada oportunidad. Además de concientizar sobre la importante que es darle una segunda vida a la ropa, lo cual ayuda a reducir residuos textiles y el impacto ambiental, también supo comunicar que para verse bien no hace falta estrenar un look y que la clave está en que una misma prenda puede reinventarse con simples cambios en el estilismo como, por ejemplo, diferente peinado o maquillaje, sumar accesorios o calzado.

Pampita

Con esta propuesta, la empresaria cosmética conquistó a las millones de personas que la siguen en sus redes sociales y volvió a dar cátedra de estilo con un outfit que se destaca por ser sofisticado, sensual y trendy, una fusión en su justa medida. Así es el vestido cut out del color tendencia que Pampita no deja de usar y con el cual inspiró a sus seguidoras a animarse a repetir y reinventar, sin prejuicios, los diseños que tienen guardados en su placard.