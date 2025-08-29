Pese a que Wanda Nara se haya solidarizado con la China Suárez, afirmando que le da "lástima" por lo mal que la pasará con Mauro Icardi, la conductora y la actriz siguen enfrentadas ya que siempre que pueden se tiran indirectas en las redes sociales. En medio de este panorama, la periodista Fernanda Iglesias reveló que la ex del futbolista tendría un modus operandi contra la artista para atacarla y fomentar el odio contra ella.

El método que usaría Wanda Nara para arremeter contra la China Suárez en las redes sociales

Son varias las personas que critican constantemente a la China Suárez por sus escándalos. Sin embargo, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (eltrece) que Wanda Nara también tendría un "un ejército de trolls" que tiene como objetivo apuntar contra la actriz en las redes sociales.

Tras una intensa investigación, la panelista del programa dio con esta particular información y la expuso al aire con lujos de detalles. “Wanda no hace nada, es el cerebro de esta operación”, comenzó la periodista generando más intriga en sus compañeros que escuchaban atentamente.

Wanda Nara

Luego, explicó que existen tres emojis que "identifican" a la China Suárez en el mundo 2.0. "La zorra, la caca y el vómito son los emojis que hay que usar”, contó haciendo alusión a la directiva que reciben los usuarios que deben hostigar y atacar a la actual novia de Mauro Icardi.

En este sentido, expresó que la encarga de dar órdenes del contenido a publicar en las redes de la cantante es Luciana Campil, amiga de Wanda, quien a su vez se comunica sólo con una persona que lidera a los demás "trolls". Este término se refiere a las personas que publican mensajes ofensivos y buscan generar odio en un usuario puntual como es en este caso contra la China Suárez y en algunas ocasiones también contra Mauro Icardi.

China Suárez

Acerca de quién da las directivas a este grupo de internautas, Fernanda Iglesias relató que es una mujer marroquí llamada Nahuala Mohamed, que vive en Valencia y "dice ser psicóloga experta en violencia vicaria". Para sorpresa de todos, tanto ella como la producción descubrieron que no se dedica a esto y que en realidad "trabaja en un ferry”.

No obstante, aclaró que no toda la responsabilidad la tiene Wanda Nara ya que hay muchos internautas que desde hace años cuestionan las publicaciones de la China Suárez porque no logran empatizar ni conectar con ella. “Hay gente que lo hace espontáneamente, sin ser parte de esto”, manifestó sobre el poco cariño que cosecha la joven.

De esta manera, la periodista Fernanda Iglesias reveló cómo Wanda Nara "ataca" a la China Suárez con un truco virtual y aseguró que no es ella quien se comunica con el ejército de trolls, sino que hay una persona encargada que recibe órdenes de Luciana Campil, su amiga y testigo de las situaciones violentas que habría vivido con Mauro Icardi.