Así es la casa del Cholo Simeone y Carla Pereyra: moderna, lujosa y renovada por completo para su familia

Cholo Simeone y Carla Pereyra viven en una casa moderna, lujosa y renovada por completo, ubicada en una de las zonas más exclusivas de España. El diseño, pensado para el confort familiar, combina arquitectura contemporánea con detalles cálidos que reflejan el estilo personal de la pareja.

La increíble propiedad del Cholo Simeone y Carla Pereyra en España

Cholo Simeone y Carla Pereyra comparten un hogar moderno, lujoso y completamente renovado, rodeado de naturaleza y privacidad. La propiedad, ubicada en las afueras de Madrid, fue transformada con una estética cuidada y funcional, ideal para la vida en familia. La decoración, los materiales elegidos y la distribución de los espacios muestran una propuesta pensada para disfrutar cada rincón.

Cholo Simeone y Carla Pereyra

En el exclusivo barrio La Finca, ubicado en España, se encuentra la residencia del entrenador de fútbol y la influencer. Este lugar es una de las zonas más codiciadas de la capital española, conocida por albergar a figuras del deporte, la música y el mundo empresarial. La mansión de la pareja destaca por su arquitectura contemporánea y su diseño interior.

Según se conoció, la casa fue renovada por completo por Carla Pereyra, quien se encargó personalmente de la decoración. En sus redes sociales, la modelo compartió imágenes de los distintos ambientes, mostrando cómo logró transformar cada rincón en un espacio cálido, luminoso y funcional. “Siempre estoy cambiando cosas en mi casa y buscando cómo mejorarlas para darles luz y buena vibra a los espacios”, comentó.

Cholo Simeone y Carla Pereyra

El interior de la mansión combina tonos neutros como el blanco, el beige y el crema, creando una atmósfera sofisticada y serena. Los sillones en off white se integran con cortinas livianas, alfombras suaves y lámparas de diseño que aportan calidez sin sobrecargar los espacios. La elección de materiales y líneas rectas refuerza el estilo moderno que predomina en la residencia.

Uno de los sectores más destacados es el salón principal de la casa del Cholo Simeone, amplio y con grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural. En él se ubica una zona de estar pensada para compartir en familia, con muebles cómodos y detalles decorativos que reflejan el gusto personal de la influencer. Por su parte, la cocina, equipada con una isla central, también fue diseñada para ser un punto de encuentro, donde se combinan funcionalidad y estética.

Cholo Simeone y Carla Pereyra

En la misma línea, la renovación de la propiedad de Carla Pereyra incluyó también el jardín, que rodea la propiedad y ofrece un entorno verde y privado. En ese espacio se encuentra una galería con sillones exteriores, ideal para disfrutar de momentos al aire libre. El diseño paisajístico acompaña la arquitectura con plantas cuidadosamente seleccionadas.

Por su parte, las habitaciones de la mansión son amplias y luminosas, cada una decorada con un estilo propio pero en sintonía con el resto de la vivienda. La habitación principal destaca por su simplicidad elegante, con textiles suaves, iluminación tenue y detalles que aportan confort sin exageraciones.

Cholo Simeone y Carla Pereyra

“Me encanta la decoración, siempre estoy buscando mejorar los espacios, darles luz y buena vibra, y lograr esa armonía y calidez de hogar”, comentó Carla Pereyra en sus redes sociales. Su idea con renovar la casa fue lograr un ambiente que refleje su estilo de vida, donde la elegancia conviva con la funcionalidad y el bienestar familiar.

Cholo Simeone y Carla Pereyra consolidaron su hogar en una casa moderna, lujosa y renovada por completo por la influencer, ubicada en La Finca, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Cada espacio fue pensado por la pareja para acompañar la vida familiar con comodidad, elegancia y estilo.

VDV