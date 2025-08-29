Juana Repetto fue protagonista de una escandalosa separación, en este 2025. En medio de sueños de una casa juntos y la crianza de sus hijos, la influencer y su expareja, Sebastián Graviotto, decidieron terminar la relación. Y este viernes, la actriz volvió a ser noticia al anunciar en Instagram que está nuevamente embarazada. Rápidamente, las teorías sobre quién era el padre aparecieron y se reveló la identidad.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

¿Quién es el padre del tercer hijo de Juana Repetto?

La separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto fue uno de los más escandalosos de este año. Entre rumores de infidelidades y diversos dichos en contra del deportista, la influencer se volvió centro de atención mediática. Sin embargo, en todo momento se mostró contenida y cuidada por sus hijos y por su familia. En este contexto, comenzaron a correr rumores a su alrededor, y ella decidió confirmarlo en una publicación en su cuenta de Instagram: Repetto estaba en la dulce espera de su tercer hijo.

La familia que consagraron Juana Repetto y Sebastián Graviotto

En Puro Show (eltrece), Fernanda Iglesias contó que, desde que le había llegado la data del embarazo, intentó entablar comunicación con Juana Repetto. Sin embargo, ella decidió mantener el silencio, hasta que lanzó la publicación en sus redes sociales, donde confirmaba la noticia. Pero, decidió no hablar del padre del niño, y sobre cómo lo habría tomado su expareja. Fue así que la periodista investigó sobre de quién se trataba, y la revelación sorprendió a todos los usuarios y fanáticos de la pareja.

"Juana está embaraza de su ex, Sebastián Graviotto. Para que él no estaba bien en el ámbito laboral, y, en una de las visitas, renace el amor", explicó la panelista. Ante la sorpresa de todos, decidió detallar un poco más y expuso que estaban esperando otro varón. El debate surgió en el programa, pero aseguraron de que, a pesar de esta noticia, los influencers seguían separados. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar sus opiniones, y abrir la posibilidad de una reconciliación.

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas habló sobre la identidad del padre, y Juana Repetto prefirió solo referirse a que estaba embarazada nuevamente. Por su parte, Sebastián Graviotto mostró que se encuentra de viaje, y tampoco habló respecto a la emocionante noticia de su expareja. El anuncio se volvió viral entre los usuarios, y los sentimientos fueron varios. Mientras algunos se mostraban felices por la influencer, otros quedaron sorprendidos y dieron sus tajantes opiniones.

A.E