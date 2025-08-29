¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 29 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy sentís que necesitás meterle garra a un proyecto personal que venías pateando. Marte te da energía, pero ojo con la ansiedad: no quieras resolver todo en un día. En el amor, una charla sincera te puede abrir un panorama distinto.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La Luna en tu zona de vínculos te pone más sensible a los gestos de los demás. Ideal para reforzar lazos con amigos o pareja. En lo laboral, no te cierres a nuevas ideas: escuchar puede traerte una oportunidad inesperada.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tenés mil planes en la cabeza, pero lo mejor es enfocarte en uno solo y darle para adelante. El día trae chances de resolver un tema laboral que venía trancado. En lo sentimental, un encuentro casual puede volverse algo más.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu costado emocional está a flor de piel, y eso puede hacerte un poco nostálgico. Aprovechá la energía creativa para expresar lo que sentís: escribir, dibujar, o cocinar algo especial. En lo económico, es buen día para organizar cuentas.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El Sol te da brillo, pero también te exige madurez en decisiones. Vas a sentir que llegó el momento de marcar tu territorio en lo laboral o académico. En el amor, no te conformes con lo tibio: buscá lo que realmente te hace feliz.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Con la Luna tocando tu signo, vas a estar más perceptivo y con ganas de ordenar tu vida. Es un buen día para planificar, hacer listas y bajar a tierra esas ideas que venías postergando. Cuidá tu descanso: tu cuerpo te pide pausa.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hoy se activa tu intuición, así que prestale atención a esas corazonadas. Puede aparecer alguien que te dé otra perspectiva sobre un problema. En lo afectivo, momento ideal para reconciliaciones o gestos de ternura.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tenés magnetismo extra y lo vas a notar en cómo te miran o escuchan. En lo laboral, tu intensidad puede ser un motor, pero tratá de no pasarte de exigente con vos mismo. En lo personal, no reprimas las ganas de decir lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El día te empuja a abrirte a lo nuevo: un curso, una charla, un viaje corto. Tu espíritu inquieto necesita movimiento. En lo afectivo, una conversación profunda puede acercarte más a alguien que te interesa.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La energía del día te invita a revisar temas materiales y financieros. No es momento de arriesgar sin pensar: analizá bien antes de decidir. En lo sentimental, tu pareja o alguien cercano puede necesitar tu apoyo y tu calma.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El clima astral te pide trabajar en equipo. Aunque te guste la independencia, hoy colaborar con otros te puede dar más de lo que imaginás. En lo emocional, se activa la pasión: dejate sorprender por una conexión intensa.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Vas a sentir que tu intuición te guía con fuerza. Escuchá esas señales, porque pueden orientarte en una decisión importante. En lo laboral, es día para mostrar tu sensibilidad como un valor. En el amor, momento de acercamiento sincero.