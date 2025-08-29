Nicolás Vázquez se encuentra en el ojo de atención mediática, tras su separación de Gimena Accardi. La pareja se volvió de las más polémicas, luego de que saliera a la luz que hubo infidelidad de por medio, además de varios meses de peleas y diferencias entre ellos. Esto llevó a que los usuarios en redes sociales y celebridades opinaran al respecto. Mirtha Legrand fue una de las que no dudó en pronunciarse, y terminó envuelta en una llamada con el actor, pidiendo disculpas.

La razón por la que Mirtha Legrand llamó a Nicolás Vázquez para pedirle disculpas

Mirtha Legrand siempre se mostró dispuesta a mantener un vínculo con las celebridades que visitan su programa o que conoce de la televisión argentina. Su carisma la llevó a tener una relación cercana con muchos de ellos. Pero, en las últimas horas, tuvo un encuentro con un reconocido actor. Nicolás Vázquez y Gimena Accardi están viviendo un duro momento de atención mediática, debido a su separación. Este tema se volvió tendencia, y la diva no dudó en pronunciarse al respecto.

Luego de que se diera a conocer que hubo una infidelidad, y que la actriz lo expusiera al aire, la diva fue tajante y se pronunció a favor de Vázquez. Sin embargo, la frase que usó recorrió las redes sociales: “Esas cosas no se dicen…lo hizo quedar como un cornudo”. Muchos usuarios apuntaron en su contra, debido a que había sido irrespetuoso para el artista, que está viviendo un triste momento en su vida. En Desayuno Americano (América), la diva fue consultada al respecto y se arrepintió. “Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona”, expresó. Muchos aseguraron que él estaba enojado con lo ocurrido.

Fue, en este contexto, en que decidió llamarlo y resolver sus problemas en privado. Juan Etchegoyen confirmó la información, y aseguró que Vázquez le dijo que no estaba ofendido con ella por lo dicho; por el contrario, expresó que jamás podría enojarse con ella. En Mitre Live, reveló que hubo promesas y una revinculación: “Desde el entorno de Nico Vázquez me dicen que lo llamó y le pidió disculpas. Y quedó en dos cosas: primero, que Nico vaya al programa de ella en algún momento, aunque por ahora no va a ir; y lo otro es que Mirtha le prometió ir al teatro a verlo en Rocky”.

Mirtha Legrand y Nicolás Vázquez protagonizaron un breve encuentro debido a los dichos de la diva, pero rápidamente lo solucionaron en privado para seguir manteniendo esa relación unida. Los usuarios de redes sociales no tardaron en pronunciarse al respecto, mientras siguen el divorcio del actor y Gimena Accardi. A pesar de su distanciamiento romántico, ambos siguen trabajando juntos y hablan sobre el otro con el cariño de haber estado años juntos.

