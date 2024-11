En el programa de Fernando Dente, Marcelo Polino viajó en el tiempo para recordar épocas en las que compartía con Antonio Gasalla mucho más que proyectos artísticos y laborales. El periodista y actual jurado del Cantando 2024 rememoró su amistad con Gasalla y lamentó la situación de salud actual del humorista. Por su parte, también habló de su vínculo con Enrique Pinti y entre emociones y nostalgia detalló parte de su carrera teatral y televisiva.

El dolor de Marcelo Polino en relación con la salud de Antonio Gasalla

Para hacer un repaso sobre estas amistades, Fernando Dente mostró una foto donde se veía al invitado junto a Enrique Pinti y Antonio Gasalla. Al ver la foto, la expresión de Marcelo Polino demostró la importancia de estas relaciones y recordó que con Pinti pasó gran parte de la pandemia realizando un streaming para la empresa Kuarzo.

Tanto el conductor como el periodista destacaron la figura del humorista y coincidieron con que Enrique Pinti tenía un “carácter divino", que Polino diferenció de Gasalla: “Antonio siempre fue muy bravo". En esta línea, el periodista habló sobre la salud de su amigo. El cuadro es complejo, ya que el humorista fue diagnosticado en 2020 con Alzheimer. Actualmente, se encuentra internado y se maneja con mucho hermetismo su estado. Marcelo Polino es quien revela novedades al respecto.

En la reciente entrevista, Polino confesó que sus visitas a la clínica no son tan frecuentes por todos los sentimientos que le genera ver a su amigo, pero aseguró que habla todas las semanas con el hermano de Gasalla, Carlos, para estar siempre presente. “La semana que viene voy a ir a verlo porque ya hace bastante que no lo veo”, se sinceró.

Además, continuó compartiendo detalles sobre el panorama actual del actor y lamentó el hecho de que Gasalla no lo reconozca:“Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Acompañando desde el lugar de la fe por la calidad de vida”, expresó el jurado del Cantando 2024.

Y agregó: “Lo que más extraño de Antonio, que por suerte está muy cuidado en el lugar en el que está, es que durante 15 o 18 años hablábamos todos los días por teléfono mirando la tele. Nos reíamos de la gente”, reveló, y expresó la graciosa idea que tenían de crear un programa de radio sobre sus charlas. “Todos los días hacíamos un resumen de lo que veíamos. Muy generoso”, señaló.

Antonio Gasalla actualmente, se encuentra internado y cuidado por sus familiares. Las novedades sobre su salud se transmiten desde los recuerdos de sus más cercanos, como Marcelo Polino, íntimo amigo del humorista, que en esta de una ocasión reveló los difíciles obstáculos que atraviesa Gasalla, propios del diagnóstico.

VFT