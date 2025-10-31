De Sarah Burlando a Anita García Moritán y Matilda Salazar, la fiesta de Halloween de las mini influencers con Panam

Halloween se ha convertido en una de las fechas más esperadas del año, no solo para los fanáticos de las historias de terror, sino también para los más pequeños, que disfrutan de una jornada de disfraces, risas y caramelos. En Argentina, cada vez más familias se suman a esta tradición, y este año, las mini influencers más queridas de las redes marcaron tendencia con sus looks llenos de encanto y creatividad.

Sarah Burlando y Anita García Moritán en casa de Panam

Anita García Moritán, Sarah Burlando y Matilda Salazar fueron las protagonistas de una tarde mágica. Acompañadas por sus familias, disfrutaron de juegos, dulces y un recorrido por distintos hogares, con un cierre muy especial en la casa de Panam, quien entregó dulces a todos los niños.

Sarah Burlando, la payasita más dulce del Halloween

La hija de Bárbara Franco y Fernando Burlando se robó todas las miradas con su look lleno de alegría y color. Sarah Burlando eligió disfrazarse de una payasita “cutie”, con un vestido blanco de vuelo y volantes, decorado con pompones rojos rojos.

Sarah Burlando como payasita en casa de Panam

Sus medias y los zapatitos blancos junto con el peinado con dos mini rodetes completaron un conjunto encantador. Pero los detalles marcaron la diferencia: unos triángulos en el ojo y una naricita roja que aportaron el toque justo de ternura y diversión.

Anita García Moritán, una princesa de cuento

Por su parte, Anita García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, apostó a un look clásico y encantador. Lució un vestido celeste con falda amplia de tul, con brillos plateados y mangas abullonadas en tono lila. En su cabeza, una tiara en tonos blancos y plateados que completó su outfit de princesa.

Su porte sereno y su sonrisa tranquila hicieron que pareciera salida de un cuento de hadas. Pampita, fiel a su estilo detallista, se encargó de preparar bolsas de dulces para todos los niños, haciendo de la jornada una experiencia mágica y llena de amor familiar.

Matilda Salazar, la muñeca encantadora y siniestra

Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, fue por un camino más teatral y audaz. Eligió un disfraz de “muñeca rota”, combinando ternura con un toque oscuro ideal para la fecha. Llevó un vestido beige con detalles de costuras negras simulando remiendos, un gran corazón rojo “cosido” en el pecho.

Matilda Salazar como muñeca siniestra

El maquillaje fue clave: ojos delineados en negro, labios rojos con líneas que simulaban una boca cosida y el cabello despeinado en dos coletas altas. En sus manos, un pequeño muñeco tipo vudú reforzó la estética misteriosa y un poco inquietante del look.

Sarah Burlando y Anita García Moritán

Las tres mini influencers disfrutaron de una tarde inolvidable, entre risas, juegos y montañas de caramelos. La casa de Panam se convirtió en el punto de encuentro ideal para cerrar la celebración. Con disfraces que combinaron imaginación, estilo y ternura, Anita García Moritán, Sarah Burlando y Matilda Salazar demostraron que Halloween puede ser mucho más que una fiesta de sustos: una oportunidad para brillar, divertirse y seguir conquistando corazones en las redes.