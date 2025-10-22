Sarah Burlando mostró el nuevo outfit que le regaló Pampita y su match con Anita García Moritán

Sarah Burlando y Anita García Moritán son muy amigas al igual que sus respectivas madres, Barby Franco y Pampita. Las niñas comparten mucho tiempo juntas y hasta realiza actividades juntas como equitación. En varias oportunidades, las modelos mostraron sus looks y entusiasmo al andar a caballo. En una reciente publicación, la esposa de Fernando Burlando agradeció el gesto de la conductora y compartió el look de su hija.

Los looks matchy matchy de Sarah Burlando y Anita García Moritán

Sarah Burlando y Anita García Moritán son las nuevas pequeñas fashionistas que se roban toda la atención en las redes sociales. Apasionadas por el color rosa, los paseos al aire libre y los deportes extremos, las niñas de dos y cuatro años se llevan muy bien y casi siempre están juntas.

Así lo dejan en claro sus madres, Barby Franco y Pampita, quienes a través de Instagram no dejan de compartir postales de la complicidad y el gran vínculo que mantienen. De hecho, ambas toman clases de equitación y se muestran felices de poder conectar con los caballos. En el último posteo de Barby, Sarah y Anita están disfrutando de una tarde a punto de comenzar esta actividad. La postal reflejó, sin dudas, ternura, estilo y una amistad que enternece a los usuarios.

Sarah Burlando y Anita García Moritán

Los looks matchy matchy estuvo compuesto por conjuntos idénticos, con una estética clásica y prolija en tonos neutros. Sarah Burlando y Anita García Moritán llevan camisetas blancas de manga corta con cuello alto, combinadas con pantalones beige de montar, que cuentan con refuerzos marrones en la parte interior de las piernas para mayor comodidad al andar a caballo.

Sarah Burlando y Anita García Moritán

Sus outfits se completan con cinturones al tono, cascos y botas negras, un calzado infaltable para esta disciplina. El detalle más encantador que Barby Franco no dudó en revelar fue que Pampita tuvo el gesto de regalarle a Sarah el mismo look que lleva su hija para que estén combinadas. "Gracias por mi outfit", escribió la top model agradeciendo el obsequio de su amiga.

Sarah Burlando

De esta manera, la modelo y conductora quiso que la primogénita de Barby Franco compartiera con su hija Anita García Moritán no solo la experiencia de montar juntas, sino también el mismo uniforme que las hace lucir como verdaderas compañeras de equipo. Ellas completamente sorprendidas no dudaron en posar con felicidad y entusiasmo.

Cabe destacar que la elección de Pampita demuestra una vez más su buen gusto y su mirada atenta a los detalles, incluso en los atuendos infantiles. Asimismo, refleja la cercanía y el cariño que le tiene a su gran amiga Barby Franco y a su hija Sarah Burlando, con quienes suele compartir momentos especiales, tanto dentro como fuera de las redes sociales.

Con cascos de montar negros, sonrisas espontáneas y poses llenas de actitud, las pequeñas protagonizaron imágenes entrañables que sus mamás van a atesorar por siempre. Así, Sarah Burlando mostró el nuevo outfit que le regaló Pampita y su match con Anita García Moritán.