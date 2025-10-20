De Sarah Burlando y Matilda Salazar a Moorea Fernández Prieto: la reacción de las mini influencers cuando se encontraron con Panam

El Día de la Madre se vivió con mucha emoción y ternura en el estadio Monumental de River Plate, donde la Revista CARAS organizó un gran evento para homenajear a las mamás y sus hijos. Entre las figuras más esperadas estuvieron Sarah Burlando, Matilda Salazar y Moorea Fernández Prieto, las pequeñas mini influencers que ya despiertan suspiros en redes sociales con cada aparición pública. Durante la celebración, las niñas disfrutaron de la presencia de Panam, quien se convirtió en el centro de todas las miradas.

El encuentro más tierno del evento de CARAS por el Día de la Madre

Cuando Panam apareció en el campo del estadio de River Plate, las pequeñas no pudieron ocultar su emoción. Matilda Salazar, hija de Luciana, fue una de las primeras en acercarse, con una sonrisa que reflejaba pura admiración. Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, la siguió con entusiasmo, mientras Moorea Fernández Prieto no paraba de ocultar su felicidad.

El momento fue uno de los más destacados de la celebración por el Día de la Madre. Pues, es importante recordar que CARAS organizó una gala y pasarela especial, en donde las madres, desfilaron con sus hijos. Panam, siempre cercana a los más chicos, se tomó fotos con todos y agradeció el cariño del público infantil que la sigue desde hace años.

Madres e hijos brillaron con estilo en la gala del Día de la Madre de CARAS

El Estadio Monumental de River Plate se vistió de gala para celebrar el Día de la Madre con un evento organizado por Revista CARAS. La producción se realizó en el restaurant La Banda, dentro del recinto, donde se montó una escenografía sobria y elegante para recibir a las celebridades junto a sus hijos. Entre las presentes estuvieron Daniela Urzi, Pamela David, Geraldine Neumann, Barby Franco, Luciana Salazar, María Susini, Connie Mosqueira, Cande Ruggeri y Panam, quienes protagonizaron una noche mágica llena de emoción, glamour y momentos familiares inolvidables.

En cuanto a los looks, destacaron las elecciones de diseño de cada madre e hijos: Laura Franco (Panam) con un vestido de Marian Saud y sus tres hijos con diseños de José Valosén y Pitti Bimbo; Cande Ruggeri con un vestido de Verónica de la Canal junto a su hija Vitta; Connie Mosqueira en seda celeste con su hijo Beltrán; Pamela David y su hija Lola con diseños de Adot Pinheiro; Luciana Salazar y Matilda, Barby Franco y Sarah Burlando con creaciones de Avant Garde y Verónica de la Canal; María Susini y sus hijos, Floppy Tesouro con Moorea Fernández Prieto y otras mamás destacadas, todas brillaron con vestidos exclusivos, encajes, brillos y detalles bordados que resaltaron la elegancia y la complicidad familiar en esta gala memorable.

Las cámaras de Revista CARAS captaron cada detalle de la jornada, donde glamour y ternura se fusionaron en una de las fechas más emotivas del año. Sin dudas, fue un Día de la Madre inolvidable para las celebridades más pequeñas del país, en especial para Sarah Burlando, Matilda Salazar y Moorea Fernández Prieto, quienes tuvieron la oportunidad de conocer a Panam.

AM