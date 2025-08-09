El look de Matilda Salazar y Dionisio Mendoza para unas vacaciones llenas de nieve y juegos

Matilda Salazar y Dionisio Mendoza compartieron unas vacaciones rodeadas de nieve, juegos y momentos en familia. En medio de paisajes blancos y actividades al aire libre, ambos se mostraron activos y bien preparados para el clima junto a Luciana Salazar y Flavio Mendoza. Sus outfits combinaron abrigo, comodidad y detalles que reflejan una estética infantil.

Matilda Salazar y Dionisio Mendoza disfrutaron de unos días de descanso en un entorno nevado, con juegos al aire libre y actividades en familia. Acompañados por Luciana Salazar y Flavio Mendoza, se los vio jugando con conjuntos pensados para el frío. Las prendas elegidas combinaron funcionalidad y estilo cargados de una estética infantil.

En medio de unos días en Ushuaia, los menores disfrutaron de momentos familiares entre paseos al aire libre y tardes de esquí. En las publicaciones que subieron los artistas se puede ver a sus hijos jugando, sonrientes y preparados para disfrutar del clima con looks pensados para acompañar cada actividad.

En esta ocasión, Matilda Salazar se lució con un conjunto que se destacó por su color y por los detalles pensados para el entorno. Llevó un overol rojo de breteles gruesos, confeccionado en tela térmica, ideal para las bajas temperaturas. Sumó, además, una remera de mangas largas en color negro, con un estampado invernal que sumó un toque infantil a su estilo.

Para completar el look, la hija de Luciana Salazar se declinó por un gorro rojo tejido, que combinaba con el tono del overol, y unas botas de nieve con suela antideslizante. El conjunto, además de funcional, reflejaba una estética cuidada, reflejando su estilo propio, con colores vivos y prendas cómodas para jugar al aire libre.

Por su parte, Dionisio Mendoza también se lució con un outfit para la nieve, en una combinación de tonos neutros y detalles gráficos. Llevó un pantalón térmico en color negro, con ajuste en la cintura y refuerzo en las rodillas. Lo combinó con un suéter estampado con motivos de montaña, en una paleta de grises, blancos y azules.

Mientras que para la cena eligió cambiar su look por un atuendo que se robó todas las miradas. Matilda Salazar utilizó una pollera con tablas en color rosado, con un suéter blanco con estampado rosa y azul, junto a una campera abrigada. A su vez, sumó un gorro de lana en color rosado con pompones, medias térmicas blancas y zapatos en color beige.

Junto a la niña, Dionisio Mendoza eligió lucir un estilo urbano cargado de tendencias; el menor eligió una remera azul junto a un abrigo en tono negro con un estampado de Louis Vuitton. Combinó su atuendo con un pantalón de jean oversize en celeste claro de tiro bajo y sumó unos zapatos en color suela.

El look de Matilda Salazar y Dionisio Mendoza para unas vacaciones llenas de nieve y juegos combinó abrigo, comodidad y diseño. Con prendas pensadas para el frío y detalles que reflejan sus estilos personales, ambos disfrutaron de jornadas al aire libre cargadas de juego, tardes de esquí y momentos en familia con Luciana Salazar y Flavio Mendoza.

