Después de que no lo dejaran volver a la Argentina, Paulo Dybala mostró cómo es su vida en Roma: amigos, familia y el apoyo de Oriana y Gia

Paulo Dybala volvió a mostrar aspectos de su vida diaria a través de una serie de imágenes que reunieron algunos de los momentos más representativos de los últimos días. Acompañado por Oriana Sabatini y su hija, Gia, el delantero argentino compartió un recorrido por situaciones que forman parte de su rutina en Italia, entre compromisos profesionales y tiempo dedicado a su entorno más cercano. La publicación incluyó escenas muy variadas que ayudaron a resumir cómo transcurrieron las últimas semanas.

Paulo Dybala impactó a todos con una serie de imágenes que resumieron su septiembre

Paulo Dybala decidió despedir septiembre con una publicación especial en la que reunió distintos momentos de su vida cotidiana en Roma. Lejos de centrarse únicamente en el fútbol, el delantero mostró un recorrido por algunas de las situaciones que marcaron su mes, combinando entrenamiento, tiempo en familia y encuentros relajados. La selección de imágenes permitió conocer cómo transcurrieron sus días fuera de los estadios.

Paulo Dybala y Nahuel Molina en la Roma

Entre las primeras fotografías se destacaron las vinculadas a su preparación física. En el gimnasio de su casa, el futbolista compartió distintas escenas de sus rutinas de entrenamiento. En una de ellas apareció realizando controles con una pelota mientras entrenaba descalzo. En otra, se lo vio arriba de una bicicleta fija, con una toalla alrededor del cuello y concentrado en la actividad física. Las imágenes dejaron ver parte del espacio que utiliza para mantenerse en forma durante la temporada.

La publicación de Paulo Dybala también incluyó momentos de su día a día junto a sus amigos y compañeros de equipo de la Roma. Entre las que más destacaron sus seguidores, se lo puede ver a Nahuel Molina disfrutando de un bowl de uvas verdes. Cabe destacar que el defensor llegó al equipo italiano en las últimas semanas, pero los dos ya habían compartido la Copa del Mundo en 2022. “Gracias por las uvas amigo”, escribió el ex Boca Juniors en los comentarios.

Las imágenes familiares ocuparon un lugar central dentro de la galería. En una de las tomas más comentadas se pudo ver a La Joya junto a Oriana Sabatini mientras alimentaban a su hija, Gia, sentada en su silla alta. La escena transcurrió en la cocina del hogar y reflejó uno de los momentos habituales de la rutina de la pareja. Otra postal mostró a la pareja compartiendo un momento de descanso en el sillón, en el amplio living de su casa y alejado de las obligaciones laborales.

Paulo Dybala, una de las grandes ausencias que tendrá en la despedida de Lionel Messi

Además de las fotografías familiares, Paulo Dybala incluyó una imagen al aire libre junto a Gia. En esa postal se lo observó sosteniendo a la niña mientras ambos disfrutaban de una jornada al aire libre. El escenario natural, acompañado por árboles y espacios abiertos, completó un álbum que buscó retratar distintos aspectos de septiembre. La presencia de su hija se repitió en varias imágenes, convirtiéndose en uno de los ejes principales del resumen.

Paulo Dybala, Oriana Sabatini y su hija, Gia

Mientras sus publicaciones reflejaban tranquilidad y momentos personales, en los últimos días también surgió una noticia vinculada a su carrera deportiva. Se confirmó que el deportista no podrá estar presente en el partido despedida de Lionel Messi con la selección argentina, previsto para el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental frente a Benín. La decisión no dependió del jugador, sino de la postura adoptada por la Roma, equipo en el que milita actualmente.

La misma medida alcanzó a Nahuel Molina, compañero de Dybala en el club italiano y también integrante del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Según informó la entidad de la capital italiana, la determinación estuvo relacionada con cuestiones deportivas y logísticas. El extenso viaje entre Europa y Argentina, sumado a la cercanía de compromisos oficiales de la temporada, fueron factores considerados al momento de resolver que ambos permanecieran en Italia.

Paulo Dybala

Paulo Dybala eligió cerrar el mes con una recopilación de momentos que reflejan diferentes aspectos de su rutina en Roma. Entre actividades vinculadas a su preparación física, escenas cotidianas y tiempo compartido con Oriana Sabatini y Gia, el futbolista mostró una mirada personal sobre las últimas semanas. Las imágenes reunieron instantes de su vida fuera de la competencia y dejaron un registro de cómo transcurrió este tiempo junto a su entorno más cercano.

VDV