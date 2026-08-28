Teté Coustarot y el insólito pedido de Ernesto Sábato que sorprendió a la modelo

Elegancia, moda, carisma y una conducción que conecta a diversas figuras de la televisión argentina. Teté Coustarot es una de las modelos y periodistas más respetadas por los famosos y los fanáticos del espectáculo. Su carrera comenzó en las pasarelas, donde se consagró como una icónica y referente absoluta de la moda en las décadas de 1970 y 1980. Con el paso del tiempo, demostró que su talento iba mucho más allá de su imponente presencia física, logrando una transición exitosa hacia la conducción de televisión y la radio.

Si bien su fama se consagra con todo lo que sigue construyendo en la actualidad, a lo largo de los años, supo cultivar profundas relaciones con grandes figuras del ambiente, incluyendo a estrellas de la talla de Susana Giménez, con quien comparte una entrañable amistad desde sus épocas doradas en las pasarelas. Su capacidad para conectar con la gente, sumada a su impecable trayectoria periodística, le permitió construir una red inigualable de contactos en la industria del entretenimiento, y le dio diversas anécdotas que sigue recordando con el paso del tiempo.

Teté Coustarot

Los comienzos de Teté Coustarot y los pasos que dio en la industria de la televisión

Stella Maris Coustarot, conocida en todo el mundo del espectáculo como Teté Coustarot, nació el 20 de junio de 1950 con el destino ya escrito en el mundo del espectáculo. La historia de esta gran estrella comenzó lejos de las luces de la gran ciudad, en su querida General Roca, una localidad ubicada en la provincia de Río Negro. Desde muy joven, se destacó por su impactante belleza y su gran elegancia, lo que la llevó a ser coronada como Reina Nacional de la Manzana en el año 1966.

Este primer reconocimiento local fue el impulso definitivo que la animó a mudarse a Buenos Aires para estudiar la carrera de periodismo, demostrando desde el principio que su meta era el mundo de la comunicación. A principios de la década de 1970, su camino dio un giro espectacular al ser elegida como una de las modelos publicitarias más cotizadas del momento, convirtiéndose rápidamente en la cara visible de marcas muy importantes. Su salto definitivo a la fama masiva llegó cuando se transformó en la musa inspiradora de los diseñadores de alta costura más prestigiosos de la Argentina, brillando con luz propia en cada desfile de modas.

Sin embargo, Teté no quería quedarse solo en el universo de las pasarelas y decidió dar un paso muy valiente hacia la conducción televisiva en los años 80. Su debut formal en la pantalla chica se produjo en programas de actualidad que supieron aprovechar su increíble simpatía, su voz inconfundible y su gran bagaje cultural. Con el paso del tiempo, demostró una versatilidad única para liderar ciclos de interés general y debates periodísticos, ganándose el respeto definitivo del público y de sus propios compañeros de trabajo, creando así una agenda de contactos que le permitió codearse con los famosos más importantes.

Sandro, Teté Coustarot

René Favaloro, Susana Giménez, y muchos más: el insólito pedido de Ernesto Sábato a Teté Coustarot

Si hay algo que caracteriza a Teté Coustarot es su enorme empatía y naturalidad, mismas cualidades que le abrieron las puertas a los círculos más selectos de la cultura nacional, forjando lazos entrañables basados en el respeto mutuo y la inspiración. Uno de sus grandes orgullos fue su vínculo con el cardiocirujano René Favaloro, a quien admiraba profundamente y llegó a convocar para dar recordadas charlas masivas que marcaron hitos de divulgación. Con su entrañable amiga Susana Giménez, comparte confidencias íntimas y largas charlas desde que brillaban juntas en las pasarelas.

Sin embargo, su carisma, que carga desde su juventud, hizo que también conquistara al al célebre autor Ernesto Sábato. El origen de su relación con el escritor comenzó de una manera mágica en el año 1966, cuando Teté tenía apenas 15 años y acababa de ser elegida Reina Nacional de la Manzana. Sus sueños de ser periodista ya crecían en aquellos años, pero se encontró con los medios de comunicación a través de entrevistas de la época, que databan su belleza y triunfo reciente. Fue allí mismo que declaró públicamente que su libro favorito era Sobre héroes y tumbas . Sábato, completamente conmovido al leer que una adolescente del sur valoraba tanto su obra, decidió enviarle una carta manuscrita y un insólito pedido. "Me cambiaste el día y quiero conocerte", expresó el escritor. Años más tarde, se consagraría este encuentro, donde Sábato le obsequió un ejemplar autografiado, y grabó uno de los primeros encuentros con famosos que la modelo seguiría recordando en la actualidad.

Teté Coustarot, Ernesto Sabato

El presente de Teté Coustarot: conductora, cine y moda

Con el paso de los años, la carrera artística de Teté Coustaron continuó expandiéndose en múltiples direcciones, consolidándola como una de las figuras más completas del mundo del espectáculo. Su enorme versatilidad la llevó a probar suerte en el cine nacional, donde tuvo la oportunidad de realizar participaciones especiales en películas que mostraron una faceta interpretativa muy diferente a su rol habitual de comunicadora. Asimismo, Teté jamás dejó de lado su gran amor por la alta costura, manteniéndose activa como una referente indiscutida que madrina eventos de diseño y desfiles benéficos por todo el país.

A sus 76 años, la querida conductora goza de una vigencia admirable y sigue al frente de importantes ciclos en televisión y radio, donde analiza la realidad del cine nacional con su mirada siempre aguda y optimista. La importancia que logró obtener en el medio la mantiene como una verdadera maestra de ceremonias y un ejemplo de longevidad profesional para las nuevas generaciones de periodistas. El público la premia diariamente con su fidelidad porque ve en ella un sinónimo de elegancia, credibilidad y calidez humana que no pasa de moda.

Teté Coustarot

Hoy en día, Teté Coustarot es una marca registrada que representa lo mejor de la cultura popular y el entretenimiento en la televisión argentina. Sin embargo, y a pesar del paso del tiempo y la consagración que logró en todos sus trabajos, la modelo y conductora sigue recordando aquel insólito pedido de Ernesto Sábato que la sorprendió, y la inspiró a seguir avanzando con su sueños; los mismos que la llevaron a donde está en la actualidad.

A.E