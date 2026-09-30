La inesperada confesión de Leonor Benedetto sobre su pasado: “Yo lo aprovechaba”

Leonor Benedetto volvió sobre algunos de los momentos que marcaron su extensa trayectoria artística y sorprendió al hablar de una situación que atravesó durante buena parte de su carrera. A los 84 años, la actriz analizó con otra perspectiva la exposición que acompañó sus primeros trabajos y la manera en la que aprendió a desenvolverse dentro de la industria.

Durante una entrevista con El Destape, en la que recorrió diferentes etapas de su vida y de su carrera, la protagonista de Rosa de lejos se detuvo especialmente en los años en los que su imagen adquirió una enorme relevancia pública. Una pregunta sobre aquella época dio lugar a una inesperada reflexión acerca de cómo reaccionaba frente a determinadas propuestas y qué estrategia adoptó para evitar quedar limitada únicamente a su apariencia.

La confesión de Leonor Benedetto sobre la cosificación que vivió

Al recordar sus comienzos, Leonor Benedetto reconoció que su aspecto físico tuvo un peso considerable en el desarrollo de su carrera. Según explicó, durante mucho tiempo sintió que una parte de las oportunidades que recibía estaba condicionada por esa característica y no necesariamente por sus capacidades como actriz. “La mitad de mi carrera fue provocada en base a una cierta apariencia física”, sostuvo. La intérprete explicó que aquella situación llegó a hacerla sentir que trabajaba “a media máquina”, debido a que percibía que en muchas oportunidades la mirada estaba puesta sobre su imagen antes que sobre otras facetas de su personalidad y su trabajo.

Leonor Benedetto sintió que una parte de las oportunidades que recibía estaba condicionada por su físico (Redes Sociales)

En ese contexto, Leonor recordó incluso un pensamiento que la acompañó durante años: creía que el paso del tiempo terminaría modificando la manera en la que los demás la observaban. “Cuando yo envejezca se van a dar cuenta de que soy inteligente”, expresó durante la conversación, antes de señalar que actualmente disfruta de haber llegado a esa etapa. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si le había molestado ser cosificada por las revistas de espectáculos, Benedetto sorprendió al asegurar que nunca se posicionó como víctima de aquella situación. Su respuesta reveló que, por el contrario, intentaba utilizar esa mirada a su favor para demostrar que detrás de su apariencia había mucho más.

“Cada vez que alguien me buscaba cosificar yo me aprovechaba de eso para mostrar otra cosa”, explicó. La artista agregó que no siente la necesidad de realizar una reivindicación sobre aquellas experiencias ni considera que hayan dejado secuelas que hoy deba resolver. La reflexión cobra otra dimensión al observar el recorrido que construyó posteriormente. Benedetto no solamente intentó escapar de los condicionamientos relacionados con su físico, sino también del enorme encasillamiento que produjo uno de los personajes más importantes de su trayectoria: Rosa Ramos, protagonista de Rosa de lejos.

Leonor Benedetto y su rebelión contra Rosa de lejos

Estrenada en 1980, Rosa de lejos se transformó en uno de los grandes fenómenos televisivos de la época y llevó la popularidad de su protagonista a niveles que ella misma terminó considerando difíciles de soportar. Durante la entrevista, recordó que llegó a contar con un guardaespaldas durante una temporada teatral en Mar del Plata debido a la repercusión que había alcanzado la ficción. Con el paso de los años, Leonor Benedetto también encontró otra lectura sobre aquella historia. La definió como una telenovela “súper feminista”, aunque atribuyó esa mirada principalmente al trabajo de la directora María Herminia Avellaneda, a quien señaló como una figura determinante en su formación y en su desarrollo intelectual.

La exposición generada por la tira, sin embargo, terminó provocándole un profundo rechazo al encasillamiento. El punto de quiebre llegó durante una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York, donde estaba previsto que apareciera frente al público caracterizada como Rosa. Para la presentación había viajado una comitiva con peluqueros y vestuaristas encargados de reproducir la apariencia del personaje. Pero el mismo día del espectáculo, Benedetto tomó una decisión: se negó a utilizar el vestuario y el peinado de Rosa. En cambio, salió al escenario con el pelo suelto y un vestido propio.

La determinación tuvo consecuencias inmediatas. Cuando regresó a Buenos Aires, Alejandro Romay le advirtió que con aquel gesto acababa de perjudicar seriamente su carrera. La respuesta de la actriz sintetizó el conflicto que atravesaba en aquel momento: ya no quería continuar siendo identificada exclusivamente con Rosa, sino construir un camino en el que pudiera ser reconocida como Leonor.

Por qué Leonor Benedetto decidió irse de la Argentina

Después de aquel episodio, la intérprete todavía protagonizó Dios se lo pague, pero comenzó a sentir que las propuestas que recibía ya no coincidían con el recorrido profesional que pretendía construir. Finalmente tomó otra decisión importante: instalarse en España sin tener asegurado un trabajo. Su hermana, que ya vivía allí, fue su principal apoyo durante los primeros meses. Con el tiempo consiguió nuevas oportunidades y participó de La Zorra, junto a Alberto Closas. Más allá de lo profesional, Benedetto encontró en España algo que en ese momento había perdido en la Argentina: la posibilidad de caminar por la calle sin ser reconocida y elegir con mayor libertad qué proyectos aceptar.

Leonor Benedetto observa su pasado desde un lugar diferente​ (Caras TV)

Décadas después de aquella etapa, Leonor Benedetto observa su pasado desde un lugar diferente y sin plantear aquellas experiencias desde el arrepentimiento. Su confesión sobre la cosificación, la decisión de romper con la imagen de Rosa de lejos y su posterior partida a España forman parte de una misma búsqueda: evitar que la popularidad o su apariencia terminaran definiendo por completo una carrera que ella pretendía construir bajo sus propias decisiones.