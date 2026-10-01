Daniela Christiansson celebró los nueve meses de Lando, su hijo menor con Maxi López

Daniela Christiansson compartió un mensaje emotivo para celebrar los nueve meses de Lando, el hijo menor que tiene junto al exfutbolista Maxi López. A través de sus redes sociales, la modelo publicó una fotografía del pequeño y rememoró una etapa especialmente significativa para la familia.

Daniela Christiansson publicó un tierno mensaje para festejar el nuevo mes de Lando, el hijo menor que tiene junto a Maxi López

Daniela Christiansson volvió a conmover a sus seguidores y a los fanáticos de Maxi López con un nuevo posteo para festejar el noveno mes de su bebé Lando. El pequeño cumplió nueve meses el 31 de agosto y la familia rememoró ese día especial con mensajes de cariño y recuerdos del niño.

Daniela Christiansson junto a Lando//Instagram

Para celebrar el nuevo mes de su hijo, la sueca compartió una tierna imágen, en la que está recostada y abrazando al niño, quien está bostezando. “Feliz noveno mes a nuestro pequeño”, expresó y explicó el momento en que sacó esa instantánea. “Esa foto fue tomada cuando solo tenía 2 meses de edad”, escribió Christiansson junto a la imagen.

Con estas palabras, la influencer volvió a mostrar parte de la intimidad familiar y acompañó el crecimiento de Lando, quien nació luego de Elle, la primera hija que tuvo con López. Actualmente, los cuatro viven felices y se turnan entre Suiza y Argentina para tener contacto con el resto de la familia de ambos países.

Foto que compartió Daniela Christiansson junto a Lando para celebrar los nueve meses//Instagram

El hijo de Maxi López y Daniela Christiansson nació el 31 de diciembre en Ginebra, un año de muchos cambios para la pareja. En aquella ocasión, el exjugador tuvo que viajar varios meses a Buenos Aires para cumplir con sus compromisos con MasterChef Celebrity. Además, el parto no fue sencillo, ya que los médicos decidieron que el bebé no podía nacer de forma natural y tuvo que nacer por cesarea.

También, el nacimiento del niño había quedado envuelto en cierta controversia debido a una frase pronunciada por el exjugador durante el momento previo al parto.: “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir por favor que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”, dijo López y las redes lo criticaron. En este sentido, el exjugador aclaró que había hecho una broma y que no buscó ejercer ninguna presión sobre el parto y que su intención fue distender la tensión que se vivía en ese momento.

Maxi López con su hijo Lando//Instagram

La verdad detrás del nombre de Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

Además de la situación que rodeó la llegada del niño, el nombre elegido por la pareja también generó curiosidad. Maxi López explicó que la elección estuvo vinculada con una preferencia familiar por los nombres ingleses. Esa misma decisión ya había sido adoptada con Elle, nacida en Londres.

Durante una entrevista con Susana Roccasalvo en el programa Implacables, emitido por El Nueve, el exfutbolista señaló que la elección tiene un significado personal. En ese contexto, también mencionó que el piloto de Fórmula 1 Lando Norris fue una de las inspiraciones para definir el nombre del bebé. “La preferencia por nombres ingleses tiene un trasfondo personal”, sostuvo la pareja de Daniela Christiansson.

Maxi López y Daniela Christiansson con sus dos hijos Elle y Lando//Instagram

Con la llegada del bebé, la familia sumó un nuevo integrante a una estructura familiar marcada por distintas nacionalidades y vínculos. Maxi López también es padre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara. Mientras que Elle y Lando son sus hijos junto a Daniela Christiansson. La publicación de la modelo reflejó el crecimiento del niño y volvió a poner en primer plano la vida familiar de la pareja, que actualmente disfruta esta nueva etapa junto a sus dos hijos.