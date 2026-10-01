El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras la grave denuncia por abuso sexual con acceso carnal y amenazas radicada contra Joaquín Levinton . La acusación penal, presentada por una mujer que afirma haber mantenido un vínculo informal con el artista, generó una inmediata repercusión institucional. Frente al impacto de la noticia, tanto el cantante como su banda, Turf, decidieron emitir comunicados oficiales, donde negaron de manera categórica los hechos imputados y argumentaron que el músico es, en realidad, víctima de un hostigamiento sistemático y prolongado por parte de la denunciante.

Sin embargo, la presión mediática continuó en ascenso durante las últimas horas, forzando un nuevo escenario. Finalmente, el líder de la agrupación decidió dar un paso al frente de forma pública, se enfrentó directamente a las cámaras de televisión y rompió el silencio definitivo ante los cronistas.

Joaquín Levinton

Joaquín Levinton rompió el silencio luego de ser denunciado por abuso sexual: “Les agradezco que me crean”

La denuncia contra Joaquín Levinton fue radicada formalmente en una comisaría de Barrio Norte, y la carátula judicial del caso quedó registrada bajo los delitos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas, en el marco de un vínculo informal que la pareja mantuvo entre 2015 y 2020 con la denunciante, ahora identificada como Paula. La noticia escaló en cuestión de horas, y el cantante decidió no quedarse callado, compartiendo un comunicado en redes sociales, explicando que la historia era diferente y que él era constantemente acosado por esta mujer.

A pesar de esto, y ante el fuerte impacto de la noticia, el líder de Turf decidió enfrentar los micrófonos de los cronistas y rompió el silencio en un móvil exclusivo para Intrusos (América). Aunque se mostró agotado y triste por la situación, el vocalista intentó mantener una postura hermética sobre el expediente, asegurando de forma contundente que no va a emitir mayores declaraciones públicas por recomendación de sus representantes legales.

"Solo quiero agradecer a la gente. Muchas gracias por el apoyo. Es una mier** lo que está pasando. Les agradezco un montón que me crean, y que me manden tantos mensajes lindos", destacó, mirando fijo a la cámara del móvil. Finalmente, pidió que le dieran espacio y, con respeto, saludó al movilero, dejando en claro el hermetismo que mantendrá.

La palabra de Paula, la denunciante de Joaquín Levinton

La causa penal contra Joaquín Levinton sumó un capítulo de enorme impacto tras el testimonio público de Paula, la mujer que radicó la presentación judicial. A través de una comunicación telefónica en vivo con A la Barbarossa (Telefe), la denunciante expuso en primera persona los estremecedores detalles del vínculo que mantuvo con el líder de Turf. “Fueron los peores cinco años de mi vida. Me obligaba a consumir con él y me obligaba a grabar películas, tipo cinematográfico, pero pornográficas a la vez”, comenzó describiendo.

Durante la entrevista, detalló las situaciones de extrema violencia física y psicológica que padecía cuando intentaba cortar el contacto con el artista. “Cuando me quería ir, él se enojaba. Una de esas veces me agarró del cuello y me dijo: ‘De acá no te vas, hija de puta’. Yo tenía mucho miedo, pero me escapaba”, relató . Hacia el cierre de su descargo ante las cámaras, Paula se mostró sumamente conmovida por las secuelas del proceso y exigió medidas urgentes.

“Ahora estoy muy triste y muy desamparada. Quiero que mis abogadas puedan hacer que le incauten los dispositivos a Joaquín para que salga toda la verdad, no solo mis videos, de otras mujeres, y hasta puede haber menores. Es bastante delicado”, advirtió con preocupación. Finalmente, pronunció tajante: “Es un monstruo disfrazado de buena persona, y le tengo mucho miedo”.

Joaquín Levinton se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser formalmente denunciado por abuso sexual. Los usuarios de las redes sociales y los medios de comunicación despertaron un fuerte debate que mantiene a todos atentos por novedades.

A.E