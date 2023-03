Luego de la salida de Jorge Rial de Intrusos en 2021, se vivieron unas semanas de mucha incertidumbre en el piso del ciclo de América. De un día para el otro, el canal le rescindió el contrato a Débora D’Amato, dejándola sin empleo apenas se había convertido en mamá soltera de Lola.

La noticia le cayó pesada a la panelista que hoy trabaja en A La Tarde, quien tuvo que arreglárselas para salir adelante por su cuenta. Sin embargo, D’Amato reveló en su momento que contó con la ayuda de muchos de sus colegas, especialmente con la de Marina Calabró. Ahora, amplió sobre este mal momento en una entrevista con La Nación, luego de ser preguntada sobre cómo maneja la problemática de la inestabilidad laboral al ser una madre soltera.

Débora D'Amato con su hija Lola.

“¡Y, estamos en la Argentina, que tiene otro plus! Mirá, si hubiera pensado en todos mis miedos no me habría subido a este barco! Obvio que cuando me quedé sin trabajo tuve mucho temor”, comenzó explicando Débora.

La panelista continuó hablando sobre la difícil etapa que tuvo que atravesar y reveló el gran gesto de su compañera, Marina Calabró: “Tenía ahorros y sé que tengo una gran capacidad de trabajo. Hubo gente solidaria, como Marina Calabró, que me ofreció pagar el colegio de Lola todo el año. Por suerte no lo necesité, pero le estaré eternamente agradecida por su gesto”.

Débora D'Amato.

“Yo le agradecí diciéndole: ‘tengo una familia que me puede bancar. Te recontra agradezco’. Lo valoré y lo voy a valorar toda mi vida. Lo cuento hoy porque me parece que es una manera de contar un gesto de una compañera”, cerró D’Amato.

H.O