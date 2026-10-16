Débora Nishimoto y Esteban Lamothe, unidos por el amor y la poesía: la noche especial que compartieron

A pocos meses de su casamiento, Déborah Nishimoto y Esteban Lamothe sorprendieron a sus seguidores al compartir una cita diferente, marcada por la literatura, la intimidad y el encuentro con el público. La pareja participó de una jornada de poesía junto a los escritores Fabián Casas y Laura Wittner.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe revelaron su cita de anoche entre poesía e intimidad

A través de sus cuentas de Instagram, Débora Nishimoto y Esteban Lamothe publicaron imágenes del evento, en las que se los pudo ver sentados en cómodos sillones, frente a micrófonos y acompañados por los reconocidos autores. En un ambiente cálido e íntimo, los protagonistas recitaron poemas mientras un grupo de espectadores seguía atentamente la propuesta.

Débora Nishimoto, Esteban Lamothe, Fabián Casas y Laura Wittner

El encuentro se desarrolló en un espacio pequeño y acogedor, donde el público disfrutó de las lecturas mientras consumía bebidas y algo para comer. En las imágenes se observan a la pareja de actores sentados en uno sillones cómodos con micrófonos y ubicados en una parte central de la sala.

La escena reflejó el clima distendido de la velada, que combinó arte, sensibilidad y cercanía entre los artistas y los asistentes. “Gracias a todos los que vinieron ayer a escuchar poesía”, escribió Nishimoto en una de sus historias de Instagram, junto a fotografías del encuentro.

El posteo de Débora Nishimoto que cautivó a sus seguidores

Débora Nishimoto acompañó a Esteban Lamothe en su nueva faceta de escritor

Esteban Lamothe decidió recorrer otro camino artístico y debutó como escritor con Una comadreja, su primer libro de poesía, editado por Caleta Olivia. La obra fue publicada durante marzo y representó un paso significativo en la carrera del actor, quien compartió la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, en novio de Débora Nishimoto publicó un extenso y emotivo mensaje en el que habló sobre el proceso creativo y agradeció a las personas que lo acompañaron durante la elaboración del libro. “Con mucha alegría, ansiedad y emoción les quiero contar que mi primer libro de poesía, Una comadreja, será editado en marzo por Caleta Olivia", escribió el artista. Luego describió la experiencia como “un proceso nuevo, fascinante, desconocido y profundo”.

Lejos de la actuación, Esteban Lamhote presentó su nuevo proyecto

En su publicación, el actor también destacó el acompañamiento de la escritora y editora Clara Muschietti, a quien agradeció por ayudarlo a encontrar su voz “con tanta paciencia, cariño y dedicación”. Además, reconoció a Gabo, de Caleta Olivia, por confiar en su proyecto y a Olga Asunción Lamothe quien pintó la comadreja de la tapa.

Uno de los agradecimientos más emotivos estuvo dirigido a su pareja. “Gracias Débora Nishimoto, por leerme todas las mañanas y las noches, con tanto amor y llenarme de fe y confianza en territorio desconocido”, escribió el actor. La actriz respondió públicamente al anuncio y celebró el lanzamiento: “Desde el primer día la poesía nos unió y sigue haciéndolo. Te amo por siempre y soy muy feliz por esta comadreja. Cuántas emociones, este proceso. Viva la poesía”.

Esteban Lamothe con su libro de poesía

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe atraviesan una etapa de gran felicidad y suelen compartir algunos momentos de su vida cotidiana con sus seguidores como eventos, viajes y salidas y en esta ocasión eligieron publicar el amor que los une por los libros y en especial por la poesía.