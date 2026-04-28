El look estilo modern chic teatral de Débora Nishimoto en la Gala de CARAS

Débora Nishimoto se robó todas las miradas durante la Gala de CARAS, con un look que combinó elegancia y audacia. Su asistencia, junto a Esteban Lamothe se destacó por una propuesta que llamó la atención por sus detalles bien integrados, que equilibraron a la perfección su atuendo.

Débora Nishimoto se lució en la Gala de CARAS con un look que fusiona lo clásico y lo moderno

El lunes por la nioche, en la Gala de CARAS, Débora Nishimoto y Esteban Lamothe se lucieron con atuendos que destacaron por su impronta personal y por su imponente look. La actriz se robó todas las miradas con un atuendo que fusionó lo clásico y lo moderno, integrándose a la perfección entre las tendencias de la moda.

Débora Nishimoto | Crédito: Leandro Ezequiel Ramirez

El evento realizado en el Palacio Reconquista reunió a destacadas celebridades para celebrar los 33 años de la revista. Durante la velada, la pareja de actores fue el centro de las miradas por su elección de atuendo y por su presencia. Ambos se mostraron cómplices y románticos, dejando en claro cómo transitan su amor.

En su llegada al evento, Débora Nishimoto captó la atención por un look estilo modern chic teatral que conjugó audacia y elegancia. La artista se declinó por un vestido corto negro off-the-shoulder de mangas largas con un escote recto con detalles en tul que aportaron dramatismo y textura, convirtiéndose en el eje central de su propuesta.

Débora Nishimoto | Crédito: Leandro Ezequiel Ramirez

Además, el contraste en su elección se reforzó con unas medias blancas, un detalle que rompió con la monocromía y sumó frescura, mientras que las sandalias negras abiertas completaron el estilismo con un gesto moderno y elegante. La actriz decidió sostener un peinado recogido en un trenza delicada que mantuvo las miradas en su rostro.

El increíble estilismo de Débora Nishimoto en la Gala de CARAS

El conjunto de Débora Nishimoto se enriqueció con accesorios cuidadosamente seleccionados. El choker de piedras brillantes iluminó el escote y aportó un toque de glamour, acompañado por pequeños aros, a juego, que reforzaron la delicadeza del look. Su elección equilibró la propuesta y añadió personalidad a su atuendo.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe | Crédito: Nicolas Luis Dolotowicz Peini

La velada también contó con la participación de Esteban Lamothe, quien optó por un smoking negro clásico acompañado de camisa blanca y moño. Su elección aportó sobriedad y tradición, generando un contraste visual al aparecer junto a su pareja. Juntos transmitieron un equilibrio preciso entre lo formal y lo innovador.

La Gala de CARAS se reafirmó como un escenario donde la moda se convierte en protagonista y cada invitado encuentra la oportunidad de expresar su estilo. En esta edición, el look de Débora Nishimoto se destacó por su capacidad de combinar elementos tradicionales con detalles modernos, mientras el actor apostó por la elegancia atemporal del smoking.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe | Crédito: Nicolas Luis Dolotowicz Peini

El look de Débora Nishimoto se robó todas las miradas en la Gala de CARAS con un estilo que reflejó su esencia. Su elección de un vestido negro off-the-shoulder acompañada por medias blancas en contraste y sandalias negras abiertas, marcó una propuesta que combinó elegancia y audacia en una noche donde la moda ocupó un lugar destacado.

VDV