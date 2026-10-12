Débora Nishimoto reveló cómo la conquistó Esteban Lamothe: “Fue un flechazo intelectual”

El romance entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se afianzó con el correr de los meses y hoy la pareja transita un gran momento, con proyectos formales de casamiento en puerta. La actriz decidió abrir su corazón y contar cómo nació la relación, sorprendiendo a todos con una anécdota tan simple como genuina que demuestra que el amor y la afinidad mental van de la mano en cada paso que dan juntos.

Débora Nishimoto reveló los inicios de la relación con Esteban Lamothe

Durante su paso por Jincha Stream, la artista reveló detalles exclusivos de los primeros tiempos del vínculo y explicó que la conexión con el actor no empezó por los andariveles tradicionales de la farándula, sino a través de las letras. Según relató ante los conductores del ciclo, todo se gestó mediante un intercambio de lecturas que funcionó como un canal de intimidad directo, un puente perfecto para conocerse sin filtros valorando el tiempo compartido desde un lugar más profundo y reflexivo.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe: Un cruce de bibliotecas que encendió la chispa

El punto de partida del noviazgo de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe tuvo a la literatura como protagonista indiscutida y como la gran celestina del romance. En la charla con el streaming, la actriz rememoró cómo surgió la propuesta de pasarse textos y reconoció que ese gesto cambió por completo el rumbo del vínculo cotidiano, dándole un matiz intelectual muy particular a los primeros encuentros. “Fue realmente un flechazo intelectual, como se dice”, expresó al recordar el impacto que le causó conocer los gustos literarios del actor y notar que hablaban exactamente el mismo idioma en cuanto a sensibilidad artística.

El primer movimiento lo hizo Lamothe. El intérprete le consultó si tenía algún ejemplar que sintiera que le pudiera gustar y le regaló dos opciones de poesía que a ella la cautivaron de inmediato. Entre los volúmenes compartidos se destacó "Lupa de inmersión", una obra del reconocido poeta argentino Daniel Durán, que aportó una atmósfera íntima y una delicadeza muy particular a las charlas iniciales entre ambos, marcando el terreno de lo que vendría después.

Por su parte, Nishimoto le devolvió el gesto con una recomendación muy bien pensada: "El mármol", una novela breve del prolífico escritor argentino César Aira. La actriz destacó que la elección de este título tuvo mucho que ver con el humor y la cotidianidad, ya que la trama transcurre íntegramente en un supermercado chino y se desencadena a partir de una serie de peripecias humanas, reflejando parte de su propia identidad y de su mirada risueña sobre las cosas simples de la vida.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe: Del papel a la complicidad cotidiana

Lejos de quedar en un simple préstamo de cortesía o en un comentario al pasar, el intercambio literario abrió un canal de diálogo constante sobre las historias, los estilos y las elecciones de cada autor. Conversar sobre las páginas leídas potenció una química natural que ambos percibieron desde el primer momento en que cruzaron miradas en los pasillos de la ficción que compartían. “Recomendarle un libro a alguien es un acercamiento bastante íntimo”, reflexionó Débora Nishimoto durante la entrevista, dejando en claro que compartir el universo de las lecturas favoritas funciona como una radiografía honesta de la personalidad.

Débora Nishimoto y Estaban Lamothe, un intercambio de libros y final con boda

Esa dinámica cotidiana de charla, debate y descubrimiento mutuo transformó el vínculo en algo sumamente sólido. Para ella, compartir gustos estéticos y miradas sobre la cultura funcionó como una revelación que definió el tono de la pareja, donde el intelecto, la ironía sana y el sentido del humor ocupan un lugar central y perdurable.

La historia que comenzó entre versos de poesía, novelas breves y charlas de café encontró su cauce definitivo en la convivencia diaria y en la proyección a futuro. Con el casamiento ya en el horizonte cercano, Débora Nishimoto y Esteban Lamothe demuestran que la complicidad intelectual y la buena sintonía siguen siendo los pilares fundamentales de su relación, consolidándose de este modo como una de las parejas más queridas y seguidas por el público en la actualidad.