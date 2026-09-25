Entramos a la habitación de Débora Nishimoto y Esteban Lamote: espejo irregular, mesita de luz flotante y mucha luz

Este viernes 25 de septiembre, Débora Nishimoto compartió en sus redes sociales una imagen que permitió conocer un poco más de la intimidad de su hogar. En medio de la confirmación de su casamiento con Esteban Lamothe, la intérprete mostró parte de la decoración de la habitación que comparte con el actor y dejó ver algunos detalles del ambiente, en el que se destaca una ambientación que fusiona diseño minimalista y lujo discreto.

Así es la habitación de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe

En medio de la confirmación de su boda con Esteban Lamothe, Débora Nishimoto volvió a abrir las puertas de su intimidad y mostró un nuevo ambiente de su departamento en Recoleta: su habitación. A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, la actriz compartió imágenes del espacio y dejó al descubierto algunos detalles de uno de los sectores más privados de su hogar.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto | Instagram

Uno de los elementos que más llama la atención en la imagen es un florero de vidrio de diseño contemporáneo, ubicado sobre una superficie de color azul oscuro. La pieza presenta una particular estructura compuesta por distintas formas redondeadas y superpuestas en tonos rosa y naranja, que le aportan un toque moderno y llamativo al espacio.

El florero está acompañado por un ramo de flores en tonos amarillos y rosas, que suma color y calidez a la decoración. A su lado también se observa una pequeña caja cuadrado, dispuesta sobre la misma superficie y en sintonía con la estética general del ambiente. Detrás de estos objetos se encuentra uno de los detalles más importante de la habitación: un espejo de formato irregular y líneas con formas de curvas. Su diseño se aleja de las formas tradicionales en forma de líneas rectas y funciona no solo como elemento decorativo, sino también como un recurso que permite ampliar visualmente el lugar.

A través del reflejo del espejo también es posible observar parte del resto del dormitorio. Allí se distingue una cama de dos plazas con sábanas en tonos neutros y crema, acompañada por una mesita de luz de noche flotante y un velador blanco. En el techo, una lámpara de diseño circular que completa la ambientación. Asimismo, la presencia de luz natural impregna cada rincón del dormitorio haciendo que la abundante luz natural permanezca durante gran parte del día.

Habitación de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe | Instagram

Débora Nishimoto elige las plantas para habitar todos los ambientes de su casa

Cabe destacar que Débora Nishimotho mantiene una fuerte conexión con la naturaleza en la decoración de su hogar, donde las plantas y las flores ocupan un lugar destacado en distintos espacios. Para su habitación eligió un ramo de flores coloridas que aporta un toque de frescura y vitalidad a la estética minimalista del ambiente, en sintonía con una propuesta de lujo silencioso, donde la elegancia se destaca a través de detalles sutiles.

Esta elección se vincula con la decoración biofílica, una tendencia de interiorismo que busca incorporar elementos naturales al hogar y generar espacios más cálidos y conectados con la naturaleza. La presencia del verde en los distintos ambientes refleja una forma de habitar el espacio más conectada con la naturaleza y con aquellos detalles que hacen que un hogar se sienta propio.

Casa de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe | Instagram

De esta manera, Débora Nishimoto dejó entrever parte del estilo que eligió junto a Esteban Lamothe para uno de los espacios más íntimos de su hogar. La combinación de colores neutros, formas orgánicas, piezas de diseño y detalles contemporáneos da como resultado una habitación de estética minimalista, pero con pequeños acentos que aportan personalidad.