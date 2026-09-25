Ángel de Brito confirmó el casamiento de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: los detalles

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe se han convertido en una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Los actores se conocieron durante el rodaje de Envidiosa (Netflix) y, con el paso del tiempo, fueron consolidando un vínculo que comenzó con una gran complicidad y que hoy atraviesa una nueva etapa.
Recientemente, la pareja dio otro importante paso al comenzar a convivir en una casa ubicada en Recoleta. Ahora, el romance suma una nueva noticia que marca un antes y un después en su historia de amor: los actores decidieron dar un paso todavía más importante en su relación.
Ángel de Brito confirmó el casamiento de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto
Esta noche en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se comprometieron y que ya estarían ultimando los detalles de su casamiento. Así, después de dos años de noviazgo y de haber comenzado recientemente su vida en común, los actores se preparan para llevar su historia de amor al altar.
Tras la confirmación de LAM, el actor fue consultado sobre la noticia por el ciclo del espectáculo cuando salió del teatro, en plena avenida Corrientes. Aunque inicialmente prefirió no dar detalles, el actor terminó dejando en claro que la información era cierta: “Lo están diciendo todo, yo no puedo decir nada”, expresó entre sonrisas. Y, cuando le preguntaron por cómo atraviesan este momento, agregó: “Estoy contento, Débora está muy contenta también".
Según reveló el panelista, la ceremonia será íntima y reunirá a alrededor de 100 invitados, entre familiares, amigos y personas cercanas a la pareja. Además, ya tiene fecha confirmada: los actores se darán el sí el próximo viernes 4 de diciembre.
La convivencia que consolidó la relación de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto
El compromiso llega después de que Débora Nishimoto y Esteban Lamothe dieran otro paso importante en su vínculo: la convivencia. En julio de 2026, los actores se mudaron juntos a una casa en Recoleta luego de una búsqueda que finalmente los llevó a encontrar el espacio que buscaban para compartir esta nueva etapa.
El hogar también refleja algunos de los intereses que tienen en común. Entre los detalles que fueron mostrando se destaca una gran biblioteca repleta de libros, un elemento especialmente significativo para la pareja porque la literatura fue uno de los puntos que los acercó desde el comienzo de su relación. Así, el nuevo hogar se convirtió en otro capítulo de una historia que ahora suma el proyecto de casarse.
Cómo comenzó la historia de amor de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe
El romance comenzó durante el rodaje de Envidiosa, donde Débora Nishimoto y Esteban Lamothe compartieron jornadas de trabajo y fueron construyendo una cercanía que poco a poco trascendió la ficción. La literatura tuvo un papel importante en ese acercamiento: ambos compartían recomendaciones, se prestaban libros y encontraron allí uno de sus primeros puntos en común.
Con el tiempo, esa complicidad se transformó en una relación que fue creciendo de manera progresiva. La pareja celebró sus dos años de noviazgo a mediados de 2026 y desde entonces continuó consolidando su proyecto en común. Ahora, con la convivencia ya instalada y el compromiso confirmado, Débora Nishimoto y Esteban Lamothe se preparan para escribir un nuevo capítulo de su historia.