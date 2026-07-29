Débora Nishimoto reveló cuál es su rincón favorito de su nueva casa junto a Esteban Lamothe

Hace aproximadamente quince días, Débora Nishimoto y Esteban Lamothe dieron un nuevo paso en su relación de dos años al decidir convivir y mudarse juntos a un departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Mientras se adapta a esta nueva etapa y termina de darle forma a su hogar, la actriz compartió con sus seguidores uno de los rincones favoritos de la casa a través de sus redes sociales.

El rincón favorito de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe

A través de su cuenta personal de Instagram, Débora Nishimoto compartió una postal del interior de su nuevo departamento de Recoleta. En la toma se puede ver una pared que conecta con la sala de estar y que está decorada con un estante en el que se combina naturaleza con minimalismo cálido y piezas de diseño.

Casa de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe | Instagram

Cada uno de los ambientes refleja una estética serena, cálida y con pocos muebles, donde los materiales naturales y los detalles simples son protagonistas. En uno de los rincones se destaca una propuesta de interiorismo con inspiración minimalista y japandi, un estilo que combina la sobriedad del diseño japonés con la calidez de los materiales simples.

El ambiente está dominado por una paleta de tonos neutros, con paredes en gris suave y una abundante presencia de luz natural que aporta amplitud. El piso de madera con diseño de espiga suma un carácter clásico y elegante, mientras que los muebles que se ven a lo lejos equilibran la simpleza del espacio.

Uno de los elementos centrales es una estantería de madera de líneas rectas, ubicada sobre la pared principal, que funciona como un punto decorativo sin sobrecargar el ambiente. Allí conviven objetos artesanales y esculturas de cerámica -propiedad de la artista- junto a un helecho y otra maceta de hojas verdes, un recurso que aporta frescura y naturaleza. La presencia del verde se repite en el ambiente contiguo, donde se observan grandes plantas de interior que acompañan el living con un sofá de formas curvas y tapizado claro. La elección de textiles en tonos beige y blancos refuerza la sensación de calma y, a su vez, confort.

Casa de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe | Instagram

La pasión de Débora Nishimoto por las plantas

Al mudarse al nuevo departamento en Recoleta con Esteban Lamothe, Débora Nishimoto trasladó también la estética que mantenía en su casa de soltera. Allí la artista replicó gran parte de la deco de su vivienda de soltera a su nuevo nidito de amor. Durante el recorrido en su perfil, se puede apreciar la presencia de monsteras distribuidas en el comedor y en sectores estratégicos del hogar.

Junto a los helechos, este tipo de plantas se volvieron un clásico de la decoración porque tienen esa capacidad de darle vida a cualquier ambiente. Con sus hojas grandes y llamativas aportan un toque selvático, fresco y muy canchero. Además, quedan bien tanto en espacios abiertos como en ambientes cerrados, acompañando muebles de madera y colores neutros.

Casa de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe | Instagram

Cabe destacar que, Débora busca mantener siempre un vínculo cercano con la naturaleza a través de la presencia de plantas distribuidas en distintos rincones de su hogar. En su habitación eligió incorporar sansevierias, una especie conocida por su estética elegante y sus hojas alargadas, mientras que para otros ambientes se inclinó por variedades con texturas más frondosas, capaces de aportar volumen, movimiento y un toque de diseño a la decoración. La elección de plantas en distintos sectores del departamento responde a una estética vinculada con la ambientación biofílica, una tendencia que apuesta por integrar la naturaleza como parte del diseño del hogar.

Así, Débora Nishimoto llevó su esencia y su pasión por las plantas a su nuevo departamento junto a Esteban Lamothe, incorporando ese sello personal que la acompaña desde hace tiempo. La presencia del verde en los distintos ambientes refleja una forma de habitar el espacio más conectada con la naturaleza y con aquellos detalles que hacen que un hogar se sienta propio.