Después de renunciar a Es mi sueño, el nuevo trabajo de Jimena Barón y el integrante que se sumó a su familia

Jimena Barón transita un presente cargado de actividad entre grabaciones y nuevos proyectos laborales. En medio de una agenda que combina compromisos vinculados a la actuación y otras iniciativas profesionales, una situación inesperada comenzó a llamar la atención de quienes siguen de cerca su actualidad. Todo Cpmdipñtyió a partir de un momento que parecía no tener mayor trascendencia, pero que con el correr de las horas adquirió otro signific

Jimena Barón sorprendió al mostrar la elección que hizo en medio de un rodaje

Jimena Barón volvió a captar la atención de sus seguidores con una situación que ella misma compartió con humor. Mientras se encuentra enfocada en un nuevo proyecto audiovisual, la cantante sorprendió al revelar que tomó una decisión totalmente opuesta a la que había manifestado días atrás. Lo hizo a través de una serie de publicaciones en las que mostró la llegada del nuevo integrante de su familia y dejó en evidencia que su postura inicial no duró demasiado.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un video desde un auto. En las imágenes se la podía ver junto a una transportadora para perros, mientras acompañaba la grabación con la frase: “Empezás a grabar una serie con perritos”. El comentario hacía referencia al trabajo que está realizando actualmente y al vínculo que generó con los animales durante las jornadas de rodaje. La historia continuó con una captura de pantalla de una conversación con Cande Vetrano.

En ese intercambio, la actriz le escribió: “Todos terminamos adoptando perros, es obvio”. Frente a esa posibilidad, Jimena respondió de manera categórica: “Ni en pedo”. Sin embargo, el desenlace terminó muy distinto al que anunció en ese mensaje. Horas antes, la propia intérprete confirmó que había adoptado al cachorro que aparecía en las publicaciones. Se trata de un perrito de pocos meses de vida que ya forma parte de su entorno familiar. Él quedó registrado en redes sociales; acompañó la noticia con una frase que rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores: “Muy firme mi postura”.

Jimena Barón le dice adiós a Es mi Sueño para volver a brillar en la actuacion

Según trascendió, la decisión estuvo vinculada principalmente a sus nuevos compromisos laborales. Actualmente, la artista participa de una producción de ficción para Netflix y las exigencias de grabación comenzaron a superponerse con las jornadas del programa televisivo. Por ese motivo, optó por dar un paso al costado de manera definitiva en lugar de solicitar una pausa temporal. También quedó descartada la existencia de conflictos personales con sus compañeros del jurado.

Jimena Barón

La serie en cuestión reúne a Jimena Barón con figuras como Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana. La intensidad de las grabaciones y la necesidad de concentrarse por completo en ese proyecto fueron determinantes para reorganizar sus prioridades profesionales. Incluso, versiones difundidas en medios especializados señalaron que también habrían existido diferencias vinculadas a cuestiones contractuales, aunque ese aspecto no fue confirmado.

Ante su salida, la producción de Es mi sueño resolvió cubrir rápidamente la vacante. La elegida para ocupar ese lugar fue Ángela Leiva, quien ya había participado anteriormente como jurado rotativa dentro del ciclo y ahora asumirá el rol de manera estable. Mientras avanza en esta nueva etapa laboral y disfruta de la compañía de su reciente mascota, Jimena Barón atraviesa días de cambios que combinan trabajo, nuevos desafíos y una inesperada incorporación

Jimena Barón

Jimena Barón sumó una nueva experiencia a una etapa marcada por cambios y actividad profesional. Lo que comenzó como una situación vinculada a una producción audiovisual terminó incorporando un perrito a su vida cotidiana y modificando una postura que hasta hacía poco parecía definida. Con naturalidad y sentido del humor, la artista compartió el resultado de una historia que nació durante su trabajo.