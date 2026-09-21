Las mejores fotos de la mini luna de miel de Jimena Barón y Matías Palleiro en Brasil: “A seguir brillando juntos y separados”

Jimena Barón y Matías Palleiro disfrutaron de unos días de descanso en Brasil y compartieron con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su viaje. Desde las playas de Ipanema hasta las calles de Río de Janeiro, la actriz mostró postales románticas, escenas de la vida cotidiana y una declaración de amor que conmovió a sus fanáticos.

Jimena Barón y Matías Palleiro revelaron todo lo que hicieron en Río de Janeiro, Brasil

A través de su cuenta de Instagram, Jimena Barón publicó una serie de imágenes tomadas durante su estadía en Brasil. En varias de ellas se la puede ver con Matías Palleiro, abrazada y sonriente frente al mar. Una de las fotos fue capturada de espaldas, mientras que en otras ambos aparecen muy cariñosos y relajados.

Jimena Barón y Matías Palleiro en la playa de Ipanema en Río de Janeiro Brasil//Instagram

Jimena Barón y Matías Palleiro en la playa de Ipanema en Río de Janeiro Brasil//Instagram

La artista también compartió una foto en la que camina sola por la playa y otra postal junto al padre de su segundo hijo, rodeada de flores blancas. El paisaje tropical y la tranquilidad del lugar acompañaron cada escena de la escapada, que tuvo como escenario principal la zona de Ipanema, una de las playas más famosas de Río de Janeiro.

Jimena Barón caminando en la playa de Ipanema, Brasil//Instagram

Jimena Barón y Matías Palleiro en Brasil//Instagram

Entre las actividades que realizaron durante sus vacaciones, Jimena salió a recorrer la ciudad en bicicleta. En las imágenes, la actriz avanza por las calles de Ipanema mientras Matías registra el paseo con su cámara. A lo lejos puede observarse el cerro Dos Hermanos, uno de los paisajes característicos de esa región.

Jimena Barón andando en Bicicleta por las calles de Brasil//Instagram

La pareja también mostró distintos rincones del hotel donde se hospedó, en una de las postales, Palleiro aparece sentado en un sillón verde mientras mira su teléfono celular y en otra, la cantante se toma una selfie frente a un espejo y luce una microbikini negra. Además, compartieron imágenes de la piscina del alojamiento, que contaba con una vista privilegiada del inmenso paisaje de Ipanema.

Matías Palleiro en un hotel de Brasil//Instagram

Jimena Barón luciendo su microbikini negra en Brasil//Instagram

El espectacular hotel de Brasil donde se hospedaron Jimena Barón y Matías Palleiro//Instagram

La gastronomía ocupó un lugar importante durante el viaje, entre las comidas que mostró la actriz se puede ver un choclo que disfrutó en la playa y helados frutales acompañados con rodajas de banana. En otra imagen, Matías Palleiro aparece saliendo de un supermercado con varias bolsas llenas de snacks, una escena que reflejó el costado más cotidiano y distendido de la pareja.

Matías Palleiro llevando bolsas de snacks en un supermercado de Río de Janeiro//Instagram

Jimena Barón comiendo un choclo en Ipanema//Instagram

Jimena Barón y Matías Palleiro disfrutando de un helado en Brasil//Instagram

También, en un video compartido en redes sociales, Jimena Barón lleva una remera negra, jean y campera de cuero del mismo color, mientras se filma bailando frente a un espejo. A su lado, el papá de Arturo aparece con una camisa azul y un pantalón marrón, sumándose al momento de complicidad.

Jimena Barón sorprendió a Matías Palleiro con una dulce declaración en Brasil

Junto al álbum de fotos, Jimena Barón publicó una extensa carta dedicada a su pareja y al vínculo que construyeron. “Lo más hermoso del amor es que es como una montaña rusa, vos sabes que podés levantar los brazos en las volteretas, que igual vas a seguir agarrada y no vas a salir volando", escribió.

Jimena Barón y Matías Palleiro en Brasil//Instagram

En su mensaje, la actriz destacó la estabilidad, la calma y la confianza que comparten, especialmente en medio de las responsabilidades familiares y laborales. “El amor es tan fuerte que uno tiene la seguridad de soltar cuando la vida es un malabar entre hijos, laburo y muchas otras cosas. Nosotros logramos eso, y es lo más lindo que tengo en esta vida. La estabilidad, la confianza, la calma y el amor. Siempre el amor", afirmó y expresó: "Qué bueno que hablamos, nos dijimos que nos extrañamos y nos propusimos ser novios un par de noches. Solos. Qué importante mirarnos, preguntarnos cómo estamos, corregirnos, escucharnos, acompañarnos y conectarnos”.

En otro pasaje del posteo, la artista al final de la carta remarcó lo importante de mantener el brillo individual dentro de la pareja. “Somos mejores juntos. Siempre. Acá, allá, en todas partes. A seguir brillando juntos y separados. Esa es la clave ", subrayó. Luego cerró con una contundente declaración: “Mi corazón siempre será tuyo y eso lo agradezco todas las noches de mi vida”.

Jimena Barón y Matías Palleiro en Brasil//Instagram

Además, Jimena Barón celebró las actividades simples que disfrutó junto a Matías Palleiro como: desayunar con palta, hacer ejercicio, caminar, subir morros, tomar mate en la playa, comer temprano y continuar su serie favorita de Netflix durante el viaje. De esta manera, la pareja transformó unos días de descanso en una mini luna de miel sin hijos y con la complicidad que los caracteriza.