La historia de amor de Daniel Osvaldo y Jimena Barón: un trabajo abandonado, denuncias y una segunda oportunidad que creó un gran éxito

Daniel Osvaldo y Jimena Barón tuvieron una relación que comenzó de una manera inesperada y atravesó distintas etapas a lo largo de los años. Ambos son padres de Morrison, a quien tuvieron poco antes de separarse en medio de un escándalo mediático con denuncias de por medio.

Daniel Osvaldo y Jimena Barón: cómo fue su relación y por qué se separaron

La historia de amor entre Daniel Osvaldo y Jimena Barón tuvo todos los condimentos de una relación intensa: un flechazo a la distancia, una mudanza a Italia, un hijo en común, una separación atravesada por fuertes conflictos y una segunda oportunidad que tampoco logró prosperar.

Su relación comenzó en 2012, cuando Daniel Osvaldo, que por entonces jugaba al fútbol en Italia, visitó la Argentina y participó como invitado en Pura Química, el programa que conducía Germán Paoloski por ESPN. En aquel momento, Jimena Barón vio al futbolista en televisión y le comentó su interés a su amiga Eugenia Tobal, quien también formaba parte del ciclo.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo

La actriz hizo de intermediaria y se contactó con uno de los productores del programa. Así, los protagonistas recibieron sus respectivos números de teléfono y comenzaron a escribirse. El vínculo nació de manera virtual y rápidamente se transformó en una relación a distancia. Daniel Osvaldo continuaba viviendo en Europa por su carrera futbolística, mientras que Jimena Barón estaba en Buenos Aires grabando Sos mi hombre, la ficción de El Trece en la que interpretaba a una boxeadora.

Estar lejos comenzó a pesar cada vez más. Por esta razón, durante sus vacaciones, Jimena Barón viajó para encontrarse con Daniel Osvaldo y, poco después, tomó una decisión que cambiaría por completo su vida. En febrero de 2013, la artista habló con la producción de Pol-ka y les contó que estaba profundamente enamorada, por lo que su intención era instalarse en Italia junto al futbolista.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo

Así, dejó temporalmente su trabajo y preparó las valijas para comenzar una nueva etapa en el viejo continente. En ese momento también puso en pausa uno de sus grandes sueños: dedicarse a la música. Aunque todavía no se había lanzado como cantante, continuaba escribiendo canciones que guardaba en sus cuadernos.

Durante su estadía en Italia, Jimena Barón acompañó a Daniel Osvaldo mientras él continuaba con su carrera deportiva. La pareja recorrió distintos lugares de Europa y compartió la vida cotidiana vinculada al mundo del fútbol. En medio de aquella etapa, la pareja se mudó a Turín, cuando él pasó a jugar en la Juventus. En marzo de 2014 nació Morrison, su primer hijo en común.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo junto a su hijo en común, Morrison

Daniel Osvaldo ya era padre de Gianluca, fruto de una relación anterior, y de Victoria y María Helena, sus hijas con la modelo italiana Elena Braccini. Con el tiempo, Jimena Barón contó públicamente que había escuchado una versión distinta sobre los conflictos que mantenía él con las madres de sus otros hijos. Años después, al conocer personalmente a esas mujeres y comprender mejor la situación, aseguró que la historia era otra.

A principios de 2015, Daniel Osvaldo regresó al fútbol argentino tras firmar contrato con Boca Juniors y Jimena Barón volvió al país junto a su hijo, con la intención de retomar su carrera profesional. Sin embargo, la convivencia comenzó a atravesar dificultades. Tiempo después, la actriz contó que existían diferencias alrededor de sus proyectos laborales y que su entonces pareja no quería que ella trabajara.

Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes y, en mayo de ese año, cuando Jimena Barón había aceptado incorporarse a Esperanza Mía, confirmaron su separación. La ruptura quedó rodeada de fuertes declaraciones públicas y acusaciones de violencia verbal. Poco después, Daniel Osvaldo fue vinculado sentimentalmente con la cantante Militta Bora. Ambos incluso llevaban tatuado el nombre del otro, aunque aquel romance tampoco prosperó.

Un sueño cumplido y la reconciliación fallida de Jimena Barón y Daniel Osvaldo

Tras la separación, Jimena Barón comenzó a construir una nueva etapa personal y profesional. En 2017 finalmente cumplió uno de sus grandes sueños: lanzó La Tonta, la canción que marcó su debut oficial como cantante y que rápidamente se convirtió en un éxito.

La letra, cargada de referencias a una relación en la que una mujer se adapta a las necesidades de su pareja, fue interpretada por muchos como un reflejo de experiencias personales de la artista. No obstante, la historia con Daniel Osvaldo todavía no había terminado. Durante la pandemia de coronavirus, la expareja decidió darse una nueva oportunidad.

Daniel Osvaldo, Morrison y Jimena Barón

Jimena Barón y Daniel Osvaldo volvieron a convivir junto a Morrison y probaron reconstruir el vínculo familiar. En ese contexto, La Tonta volvió a cobrar especial relevancia por sus referencias a una relación en la que ella se acomodaba a la rutina de su pareja. La reconciliación fue breve ya que pocos meses después, volvieron a separarse en medio de versiones de una presunta infidelidad por parte del jugador.

La reconciliación de Daniel Osvaldo y Jimena Barón en plena cuarentena

De esta manera, la historia de amor de Daniel Osvaldo y Jimena Barón estuvo marcado por un trabajo abandonado, denuncias y una segunda oportunidad que le dio más sentido al gran éxito musical de la cantante. Una relación con separaciones conflictivas y escándalos mediáticos que quedó atrás para la compositora, quien disfruta de su maravilloso presente junto a la familia que formó con Matías Palleiro, Momo y su bebé Arturo.