Lejos de la tele, el negocio de Matías Palleiro, la pareja de Jimena Barón

Jimena Barón y Matías Palleiro consolidaron una relación que ya supera los cinco años, formando una pareja estable y dedicada a la crianza de su hijo en común, Arturo. La actriz y cantante encontró en su compañero un apoyo sólido en su vida personal y profesional, mientras que Matías, además de su rol como pareja y padre de familia, tiene un exitoso emprendimiento que se consolidó en el último tiempo.

De qué se trata el negocio de Matías Palleiro, el novio de Jimena Barón

Matías Palleiro, la pareja de Jimena Barón es licenciado en Administración de Empresas, fue modelo representando a marcas reconocidas y tiene un posgrado en Management Deportivo. En los últimos años ha logrado diversificar su carrera y expandir su presencia en el sector del marketing digital.

Matás Palleiro y Jimena Barón

El prometido de Jimena Barón tiene su propia agencia de marketing y según indica las redes sociales del negocio, se especializa en áreas como el branding, social media e influencers. Su perfil profesional se refleja en la fundación de su propia empresa, un emprendimiento que se enfoca estrategias en plataformas digitales.

A pesar de su carácter reservado, Palleiro mantiene una presencia activa en redes sociales, particularmente en Instagram, donde comparte aspectos de su vida y trabajo con sus seguidores. Su enfoque en el marketing digital y la creación de contenido creativo le ha permitido consolidar una imagen profesional sólida, además de potenciar su influencia en el ámbito digital.

Jimena Barón con Matías Palleiro y sus hijos, Momo y Arturo

El apoyo de Jimena Barón al negocio de Matías Palleiro

Jimena Barón sorprendió a sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram donde promociona el emprendimiento de Matías Pelleiro. Sin embargo, no lo hace de manera formal, sino fiel a su estilo la artista le da un toque de humor a la publicidad del negocio de marketing.

“Estamos pasaditos de rosca, sé si saben, Matías y yo laburamos juntos en todo lo que tenga que ver con redes; entonces él ya no me consulta cosas, me la agenda directo”, comentó la cantante en su cuenta de Instagram y agregó: “Estoy cansada no me quejo, gracias a San Cayetano y a la vida, pero es una familia que estamos pasados de rosca”.

Jimena Barón

La historia de amor entre Jimena Barón y Matías Palleiro comenzó de manera casual en Instagram, donde ambos se siguieron y empezaron a intercambiar mensajes. Desde entonces, la relación ha ido fortaleciéndose y actualmente, los enamorados no sólo comparten en sus redes sociales cosas propias de una pareja, como viajes, encuentros, salidas románticas y momentos familiares, sino también, su compromiso por las redes sociales, sus carreras y su comunidad digital. Él la acompaña en las publicaciones de la actriz y ella en la promoción de su emprendimiento digital.