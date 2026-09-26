La vida de Gianluca, el hijo de Daniel Osvaldo que ya tiene 19 años: la relación con su hermano, el reclamo de su mamá y su carrera

Gianluca Osvaldo, fruto de la relación del exfutbolista con Ana Oertlinger, creció lejos de los flashes y tiene 19 años. El joven suele compartir momentos y viajes con su hermano más chico, Morrison, el hijo que el músico tuvo con Jimena Barón.

Gianluca Osvaldo, el hijo de Daniel Osvaldo: su vínculo con Morrison y a qué se dedica

Gianluca Osvaldo, el hijo mayor de Daniel Osvaldo, ya tiene 19 años y de a poco comienza a construir su propio camino. Fruto de la relación que el exfutbolista mantuvo en el pasado con Ana Oertlinger, el joven mantiene un perfil activo en redes sociales, donde comparte distintos momentos de su vida, sus intereses y, especialmente, el vínculo cercano que tiene con su familia.

Los hermanos Gianluca y Morrison mantienen un vínculo cercano pese a la diferencia de edad

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 40 mil seguidores, Gianluca suele mostrar parte de su día a día y algunos de los viajes que realiza. Entre las personas que aparecen en sus publicaciones se encuentra Morrison, su hermano menor, fruto de la relación que Daniel Osvaldo tuvo con Jimena Barón. Si bien se llevan 7 años de diferencia, ellos supieron construir una relación muy cercana. Tanto es así que Gianluca y Morrison suelen compartir mucho tiempo juntos y su buen vínculo queda reflejado en las distintas publicaciones que el joven realiza en su red social.

Los hermanos Gianluca y Morrison mantienen un vínculo cercano pese a la diferencia de edad

Una de las grandes pasiones que Gianluca comparte con Daniel Osvaldo es el fútbol. En particular, ambos son fanáticos de Boca Juniors, club en el que el músico tuvo un recordado paso durante su carrera como futbolista. Sin embargo, no es lo único que lo une a su papá ya que, al igual que él, incursionó en la música, aunque eligió un género diferente. Mientras el exjugador se volcó al rock, su hijo se inclinó por el trap.

Bajo el nombre artístico de Lukka, Gianluca comenzó a publicar sus propias canciones en YouTube. Hasta el momento cuenta con dos temas disponibles: “Otra vez” y “Roces”, con los que empezó a darle forma a una faceta artística propia.

Daniel Osvaldo junto a sus hijos Gianluca y Morrison

La denuncia de la madre de Gianluca contra Daniel Osvaldo por violencia

En abril de 2025, Ana Oertlinger habló públicamente sobre una denuncia que realizó contra Daniel Osvaldo por un presunto episodio de violencia que, según su relato, habría tenido como víctima a Gianluca, quien en ese momento tenía 18 años. En diálogo con LAM (América TV), la mujer describió un episodio que, de acuerdo con su versión, habría comenzado luego de una discusión entre padre e hijo. En sus declaraciones sostuvo que Daniel Osvaldo golpeó al joven y brindó detalles sobre las presuntas agresiones.

Daniel Osvaldo junto a sus cuatro hijos: Gianluca, Victoria, María Helena y Morrison

Además, Ana Oertlinger, la madre de Gianluca, vinculó el episodio con la relación que el joven mantiene con su hermano Morrison y con Jimena Barón. Según afirmó en aquella entrevista, a Daniel Osvaldo le molestaba que ambos hermanos tuvieran una relación cercana y que su hijo mayor compartiera vacaciones con la actriz. Lo ocurrido forma parte de una denuncia que Ana Oertlinger realizó en contra de su expareja. El joven, por su parte, se llamó a silencio y no salió a brindar su palabra en los medios.

De esta manera, la vida de Gianluca, el hijo de Daniel Osvaldo que ya tiene 19 años, combina su pasión por el fútbol, el cercano vínculo con su hermano Morrison y su incursión en la música como cantante del género trap. El año pasado, su madre contó un escandaloso episodio que lo tuvo como protagonista pero decidió mantener su bajo perfil y no hablar con la prensa sobre el hecho sucedido con su padre.