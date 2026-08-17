La inesperada reacción de Jimena Barón al escuchar a su hijo Arturo pronunciar el nombre de su hermano: "Esto acaba de suceder"

Desde que nació Arturo, Jimena Barón documentó en sus redes sociales distintos momentos de su crecimiento. Desde sus primeras comidas hasta sus primeros pasos y balbuceos, la actriz compartió con sus seguidores las diferentes etapas de su segundo hijo. En esta oportunidad, volvió a derretir a todos con un tierno video en el que sus dos herederos fueron protagonistas, luego de que el pequeño llamara por primera vez a su hermano por su nombre.

Así fue el tierno momento que vivió Jimena Barón junto a sus hijos

Momo y Arturo tienen 11 años de diferencia y, desde la llegada del pequeño, Jimena Barón comparte cómo se construye el vínculo entre sus dos hijos. A través de un breve video que compartió en su perfil de Instagram, la artista abrió las puertas de su intimidad y mostró uno de los momentos más emotivos de su maternidad: la unión y la complicidad entre el bebé y el adolescente. Morrison, el primer hijo de la actriz, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, pronunciaba con claridad la palabra “Momo”, el apodo con el que se lo conoce.

Momo y Arturo, los hijos de Jimena Barón | Instagram

Sorpresivamente, el pequeño de 15 meses repitió la palabra con claridad y generó una inesperada reacción en su mamá, que quedó completamente atónita ante el momento. La escena, además de despertar ternura, dejó en evidencia el vínculo que comienza a construir con su hermano mayor.

Para comprobar que no se trataba de una casualidad, Jimena volvió a preguntarle: “¿Cómo se llama tu hermano?”. Sin dudarlo, Arturo respondió nuevamente: “Momo”. La respuesta del pequeño conmovió profundamente a la cantante, que no pudo contener las lágrimas ante uno de los primeros gestos de reconocimiento hacia su hermano. Momo, por su parte, reaccionó con enorme ternura frente a su hermano menor. El adolescente lo abrazó con fuerza y acompañó el gesto con una gran sonrisa, protagonizando junto al bebé una escena que emocionó a todos, especialmente a Jimena quien no pudo contener las lágrimas.

La reacción de Jimena Barón al escucharlo a Arturo

De inmediato, Jimena Barón compartió con sus más de 7 millones de seguidores la alegría que le provocó el tierno momento junto a sus hijos. “Esto acaba de suceder”, escribió la actriz al pie del video, visiblemente emocionada. Asimismo, completó el mensaje con una frase que resumió lo que significó para ella ese instante: “Lo más lindo que me pasó en la vida”.

En cuestión de minutos, el clip cosechó miles de “me gusta” y decenas de comentarios de sus seguidores, que celebraron con ternura el gesto de Arturo hacia su hermano mayor. Muchos destacaron la dulzura del pequeño al reconocer y llamar por su nombre a Morrison, mientras que otros se conmovieron con la reacción de la flamante mamá y la espontaneidad del momento en familia que decidió compartir con su comunidad.

Jimena Barón y Arturo | Instagram

Jimena Barón sigue cosechando momentos de amor y ternura junto a sus hijos, mientras disfruta de cada nueva etapa en el crecimiento de Arturo. Esta vez, la espontánea reacción del pequeño al llamar por su nombre a Momo se convirtió en un momento inolvidable para la cantante, que no dudó en compartirla con sus seguidores y celebrar el vínculo cada vez más cercano entre los hermanos.