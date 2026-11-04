Así es la Navidad de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Inglaterra: ositos, cascanueces y adornos clásicos

La Navidad comienza a hacerse presente en el hogar de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Inglaterra. A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió algunas imágenes de los preparativos para ambientar la casa de cara a las fiestas y dejó ver parte de la colección de adornos que utilizará esta temporada. Entre peluches vestidos de Papá Noel, cascanueces, muñecos de nieve y guirnaldas con detalles en rojo, la pareja ya empieza a darle forma a una de las celebraciones más especiales del año.

Así es la decoración de Navidad de Valu Cervantes

Sin embargo, esta vez habrá una temática que marcará el estilo de la decoración: los ositos. Además de mostrar los elementos que formarán parte de la ambientación, la creadora de contenido reveló que es ella misma quien se ocupa de armar cada rincón de la casa. Según contó, se trata de una actividad que disfruta y que le gusta realizar personalmente, sin delegar el trabajo. En esta tarea también participa Olivia, su hija mayor, quien la acompaña durante los preparativos.

Los ositos, los protagonistas de la decoración navideña de Valu Cervantes

Entre los primeros elementos que mostró Valentina Cervantes se encuentra una importante colección de peluches navideños, con osos vestidos de Papá Noel y otros que llevan gorros tejidos en tonos beige y rojo. Los muñecos, que permanecían guardados en un gran contenedor transparente, serán parte central de la propuesta elegida para este año: “Este año la temática va a ser de ositos”, adelantó la influencer, al revelar el estilo que tendrá la ambientación de su hogar durante las fiestas.

La colección también incluye figuras tradicionales como cascanueces, soldados decorativos y muñecos de nieve, que se combinan con una paleta de colores característica de la Navidad. La influencer también mostró cajas abiertas con guirnaldas de pino artificial, piñas y frutos rojos, elementos que utilizará para completar los distintos espacios.

Valu Cervantes arma la decoración navideña junto a su hija Olivia

Uno de los detalles que Valentina Cervantes destacó durante sus historias fue que ella misma se encarga de preparar la decoración de Navidad. La influencer explicó que le gusta realizar el armado personalmente, desde organizar los adornos hasta definir cómo distribuirlos en los diferentes espacios de la casa. Así, la ambientación se convierte en una actividad que disfruta y que forma parte de sus tradiciones para recibir las fiestas.

En este proceso también la acompaña Olivia, su hija mayor, quien participa de los preparativos. La tarea compartida suma un componente familiar a la decoración y permite que ambas disfruten de una de las costumbres más características de esta época del año. Además, Valentina Cervantes invitó a sus seguidores a seguir de cerca el armado al preguntarles si querían que les mostrara el proceso, por lo que la decoración navideña podría convertirse incluso en inspiración de decoración para ellos.