Olivia y Benjamín, los hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, disfrutaron de un momento especial en la Argentina

Olivia y Benjamín, los hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, están acostumbrados a una vida atravesada por viajes, mudanzas y estadías entre distintos países debido a la carrera del deportista. A pesar de crecer lejos de la Argentina durante buena parte del año, los chicos mantienen un vínculo cercano con sus afectos y cada regreso al país también se convierte en una oportunidad para reencontrarse con parte de la familia.

La modelo suele mostrar algunos de esos momentos cotidianos sin necesidad de grandes producciones y, esta vez, eligió una escena sencilla dentro de una casa familiar. La influencer compartió una postal de sus hijos durante una visita a su abuela y resumió el momento con una frase cargada de dulzura: “La casita de la abuela”.

Olivia y Benjamín, los hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, están acostumbrados a una vida atravesada por viajes

La visita de Olivia y Benjamín a la casa de su abuela

Olivia y Benjamín aparecieron sentados alrededor de una mesa mientras pasaban un momento en familia durante su estadía en la Argentina. En la imagen publicada por la modelo se puede ver a los chicos en una cocina de dimensiones pequeñas, rodeados de objetos de uso diario y lejos de los escenarios deportivos o viajes internacionales que suelen acompañar a la familia.

La hija mayor de la pareja aparece concentrada frente a una computadora, mientras su hermano menor permanece sentado a su lado. La postal muestra un momento doméstico y relajado de los chicos, que en esta oportunidad fueron retratados dentro de la casa de su abuela mientras compartían parte de la jornada junto a otros integrantes de la familia.

Sobre la fotografía, Valentina escribió simplemente “La casita de la abuela”, acompañado por un corazón blanco. Sin agregar mayores explicaciones, la publicación permitió conocer otro de los lugares que forman parte de las visitas de los niños cada vez que regresan al país.

Olivia y Benjamín teniendo un momento en familia (Instagram)

No es la primera vez que la influencer muestra el vínculo de sus hijos con su familia en la Argentina. En octubre de 2025, por ejemplo, había publicado una imagen de Benjamín junto a su mamá, a quien presentó en aquel momento con un sencillo “Llegó mamá”. La postal también había llamado la atención por el parecido entre Valentina y su madre.

La vida de los hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes entre Inglaterra y la Argentina

Olivia y Benjamín crecieron acompañando los distintos cambios profesionales de Enzo Fernández y las mudanzas que atravesó la familia, siempre en conjunto con Valentina Cervantes. Durante los últimos años vivieron en Inglaterra y estuvieron presentes en distintos momentos importantes de la carrera del mediocampista argentino.

Esa experiencia también hizo que los chicos desarrollaran una relación particular con ambos países. La modelo contó meses atrás que Olivia ya identifica a Inglaterra como el lugar en el que vive, después de varios años instalada allí junto a su familia. La propia influencer explicó que sus hijos lograron adaptarse a los cambios y a una rutina atravesada por viajes frecuentes, sin perder el contacto con sus raíces argentinas.

A lo largo de 2026, los hermanos también comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en los contenidos familiares. Ambos participaron como modelos de la marca de indumentaria creada por sus padres y protagonizaron una campaña en la que posaron con diferentes prendas, otra de las experiencias que compartieron juntos durante el año.

Valentina también habló públicamente sobre la adaptación de los chicos a las agendas de sus padres y destacó especialmente el vínculo que mantienen con Enzo. Según contó, puede dejarlos al cuidado del futbolista con tranquilidad y ambos disfrutan del tiempo que pasan junto a él, una dinámica fundamental dentro de una familia acostumbrada a coordinar viajes, compromisos laborales y temporadas deportivas.

La familia está acostumbrada a intensos viajes por la agenda del jugador de la selección nacional

En medio de esa rutina internacional, la visita de los hijos de la modelo y del futbolista a su abuela volvió a mostrar un costado mucho más simple de la vida familiar. Sin estadios, vacaciones ni eventos, la imagen compartida por la influencer puso el foco en una escena habitual para cualquier chico: una tarde dentro de la casa de su abuela.

La fotografía terminó reflejando uno de los vínculos que los hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes conservan cada vez que regresan a la Argentina. Entre Inglaterra y el país en el que nacieron sus padres, Olivia y Benjamín continúan construyendo una infancia atravesada por dos realidades distintas, en la que también hay lugar para esos momentos familiares que su mamá elige mostrar de vez en cuando.