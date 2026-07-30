Valu Cervantes anticipa el look infaltable del verano desde Ibiza: top bandeau y minifalda multicolor

Después de acompañar a Enzo Fernández durante el Mundial 2026, Valentina Cervantes disfruta de unos días de descanso junto al futbolista y sus hijos, Olivia y Benjamín, en Ibiza. Entre playas, paseos en familia y atardeceres frente al mar, la influencer también aprovechó para compartir algunos de los looks que eligió para sus vacaciones, y uno de ellos ya se perfila como una de las apuestas del próximo verano.

Valentina Cervantes disfruta de sus vacaciones en Ibiza

Valu Cervantes anticipa el look infaltable del verano desde Ibiza

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, Valu Cervantes publicó una foto desde la isla española en las que se la ve posando con un conjunto de dos piezas en tonos pastel que combina algunas de las tendencias más fuertes de la temporada.

El outfit está compuesto por un top bandeau con un gran lazo central en color durazno y un degradé que va del blanco al rosa. La prenda también incorpora delicados bordados y terminaciones con flecos, detalles que le aportan textura y un aire artesanal.

El look multicolor que usó Valentina Cervantes en Ibiza

Para completar el conjunto eligió una minifalda de volados en la misma gama cromática, con capas superpuestas en tonos rosa, lila y durazno, rematadas con sutiles líneas doradas. El diseño aporta movimiento y refuerza la estética boho que vuelve a ganar protagonismo este verano.

En cuanto a los accesorios, la modelo apostó por una cartera Chanel en cuero matelaseado color manteca con cadena dorada, una pieza clásica que elevó un look pensado para disfrutar del verano sin perder elegancia. Sumó, además, una pulsera minimalista, un delicado collar y llevó el cabello suelto con raya al medio, mientras que el maquillaje fue natural, resaltando el bronceado propio de sus días en la playa.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández con sus hijos, Benjamín y Olivia

Las imágenes forman parte del álbum de vacaciones que la influencer compartió desde Ibiza, donde se encuentra junto a Enzo Fernández y sus dos hijos antes de regresar a Inglaterra, país en el que la familia volverá a instalarse por los compromisos deportivos del mediocampista.

Una vez más, Valu Cervantes confirmó su gusto por los estilismos relajados, femeninos y coloridos. En esta oportunidad, el combo de top bandeau y minifalda multicolor se convirtió en el gran protagonista de un look ideal para los días de calor, combinando una silueta cómoda con una de las tendencias que promete marcar el verano 2027.