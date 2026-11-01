Así fue el cumpleaños de Benjamín, el hijo de Valu Cervantes y Enzo Fernández: temática Toy Story, torta espacial y arco de globos

Benjamín Fernández, el hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández, celebró sus tres años con un festejo inspirado en Toy Story. La modelo compartió en Instagram una postal de la escenografía, que reunió personajes de la película, una torta personalizada y un arco de globos de colores intensos. El nombre del homenajeado ocupó el centro de la propuesta.

El niño cumplió años el 26 de octubre y recibió dedicatorias de sus padres en las redes sociales. Las imágenes posteriores permitieron conocer el salón preparado para la ocasión y un espacio de entretenimiento infantil. La temática de Disney y Pixar estuvo presente en cada rincón retratado, desde los accesorios de la mesa principal hasta los juegos destinados a los invitados más chicos.

Cómo fue la decoración del cumpleaños de Benjamín, el hijo de Valu Cervantes y Enzo Fernández

Para el cumpleaños de Benjamín Fernández, Valentina Cervantes y Enzo Fernández eligieron una escenografía con nubes blancas sobre fondo celeste, inspirada en la habitación de Andy, el personaje de Toy Story. Un gran arco de globos amarillos, rojos, marrones y azules cubría el escenario central, atravesado por banderines con diseños del lejano oeste. La combinación daba al lugar un aspecto reconocible para los seguidores de la saga animada.

La ambientación inspirada en Toy Story para celebrar los tres años de Benjamín

Detrás del espacio dulce se distinguía una puerta blanca rematada por un cartel de madera con la inscripción "BENJAMIN". A su alrededor se ubicaron siluetas de Buzz Lightyear y Woody: el guardián espacial, cerca del primer plano, y el vaquero, al costado del soporte del pastel. La escena reproducía elementos característicos del mundo de los juguetes y destacaba la identidad del homenajeado.

La torta exhibía varios pisos con motivos asociados a los protagonistas. El nivel inferior verde llevaba botones de colores; el intermedio reproducía las manchas negras del vestuario de Woody y el tramo celeste incorporaba pequeñas miniaturas. Un cohete y una pelota amarilla con detalles rojos coronaban la creación, presentada sobre una estructura transparente que permitía apreciar el diseño completo. Delante del decorado se colocó un mueble azul con bloques de letras, que completaba el rincón destinado a las fotografías. Los accesorios reforzaban la inspiración cinematográfica y recuperaban elementos del universo animado en distintos sectores.

El montaje incluía una zona de juegos con dos toboganes blancos y una piscina de pelotas en tonos claros. Detrás se levantaba una estructura inflable de gran tamaño, rodeada por una superficie acolchada. La instalación estaba separada del escenario principal y permitía que los niños disfrutaran del encuentro en un ambiente especialmente acondicionado.

Las fotos familiares y los juegos del cumpleaños de Benjamín Fernández

Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, compartió una imagen del festejo de Benjamín Fernández desde el área recreativa. En su historia escribió: "Cumple Benja" y agregó emojis de un vaquero, una torta y un globo. El registro permitió observar una escena espontánea de la jornada, centrada en las actividades de los chicos, quienes disfrutaron de un momento de diversión y juego.

El sector de entretenimiento infantil, con deslizadores y pelotas blancas y celestes

El retrato familiar y amigable de Benja compartido en la cuenta fandom de Valentina Cervantes permitió conocer uno de los momentos frente a la torta. El futbolista sostenía en brazos al agasajado, que vestía un buzo blanco y pantalones de tono claro, y lo miraba con una sonrisa. A su lado, la influencer aparecía aplaudiendo, rodeada por los muñecos de la película y el letrero con el nombre de su hijo.

Para esta ocasión, ella eligió un vestido negro de mangas largas y llevó el cabello suelto, en contraste con la paleta colorida del ambiente. El jugador del Manchester City lució una prenda blanca y pantalones gris verdosos, mientras el pequeño completó la escena con un conjunto cómodo.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes junto a su hijo Benjamín frente a la torta de cumpleaños.

Antes de la reunión, los padres ya le habían dedicado mensajes en Instagram por su tercer aniversario de nacimiento. La influencer destacó las ocurrencias y el carisma del pequeño, y el mediocampista recordó la alegría que significó su llegada. Las publicaciones incluyeron recuerdos de su crecimiento, a los que posteriormente se sumaron las postales de la fiesta.

Su segundo cumpleaños tuvo una temática vinculada con el fútbol, con guiños al Chelsea y a la selección argentina. Este año, la elección pasó por la historia de los juguetes animados, con una ambientación que trasladó el universo de Toy Story al salón. Con ese decorado de fondo, Benjamín Fernández celebró sus tres años junto a Valentina Cervantes y Enzo Fernández, quienes posaron frente a la torta. El retrato grupal y las fotografías del área recreativa dejaron registro de una jornada dedicada al más chico de la casa, con momentos compartidos que quedaron reflejados en las publicaciones de Instagram.