A qué se dedica hoy Natalia Fava, la ex Gran Hermano que estuvo en pareja con Santiago Almeyda por 20 años

Natalia Fava estuvo en pareja con Santiago Almeyda durante más de 20 años. Su nombre vuelve a ser noticia por estos días luego de que Flor Peña revelara que mantuvo un encuentro sexual con el exparticipante de Gran Hermano, aunque aclaró que fue previo a conocer a la modelo en el reality. Actualmente, la exvedette vive una nueva vida lejos de la exposición y enfocada en su proyecto empresarial.

Qué es de la vida de Natalia Fava, la exparticipante del primer Gran Hermano

Natalia Fava saltó a la fama como una de las figuras de la primera edición de Gran Hermano Argentina, emitida en 2001. Dentro de la casa, su historia de amor con Santiago Almeyda se convirtió en una de las más recordadas del ciclo y logró trascender la pantalla. Tras su paso por el reality, la modelo construyó una carrera en los medios, donde se desempeñó como vedette y conductora.

Natalia Fava

Durante años se mantuvo vigente en el ambiente artístico, mientras consolidaba su relación con Santiago Almeyda, con quien estuvo en pareja varios años. Sin embargo, de un momento a otro decidió alejarse de las tablas y los medios para emprender un nuevo camino. Allí saca su lado creativo confeccionando prendas tejidas ideales para cada temporada.

Su negocio en cuestión lleva su nombre Natalia Fava Store y cuenta con una cuenta de Instagram con más de 100 mil seguidores. Además, la firma posee una tienda online que permite comprar desde cualquier parte del país con envíos gratis y posibilidad de abonar en cuotas sin interés. Su catálogo incluye suéters, anteojos, pashminas y capas tanto para mujeres como para hombres.

Natalia Fava

Con un estilo marcado por el uso de colores intensos y diseños propios, la marca logró posicionarse y expandirse, llegando a contar con locales en distintos puntos como en el barrio de Recoleta, Nordelta y Mar del Plata. Además de ser su creadora, Natalia Fava se dedica a grabar contenido para subir a la red social promocionando cada pieza que integra este proyecto iniciado hace más de quince años.

El rol clave de Santiago Almeyda en el emprendimiento de su expareja Natalia Fava

Un detalle que no pasa desapercibido es la participación activa de su expareja: Santiago Almeyda. El exparticipante de Gran Hermano, con quien estuvo casada durante 23 años, suele ser el modelo de sus campañas textiles, posando en las producciones que muestran las nuevas colecciones. En algunas ocasiones, se muestra junto a Natalia Fava dejando ver el vínculo cercano que mantienen actualmente.

Natalia Fava y Santiago Almeyda

Sin dudas, Natalia Fava, quien es oriunda de Mar del Plata y ganó popularidad en Gran Hermano, apostó a su intuición y encontró en la moda un nuevo camino profesional. En el plano personal, la empresaria muestra que mantienen un vínculo cordial con su ex Santiago Almeyda. La buena relación entre ellos se refleja en las campañas que protagonizan juntos, donde aún se percibe la complicidad que supo nacer frente a las cámaras y que sigue llamando la atención de quienes recuerdan aquella historia de amor.

Natalia Fava y Santiago Almeyda

De esta manera, Natalia Fava, la ex Gran Hermano que estuvo en pareja con Santiago Almeyda por 20 años, se dedica a su negocio textil con principal enfoque en abrigos coloridos y diseñados por ella misma. Bajo el nombre de Natalia Fava Store, la marca nació hace 15 años y logró posicionarse con los años. Tal es así que cuenta con 4 locales y una página disponible para venta online.