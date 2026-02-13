De Bautista Mascia y Denisse González a Santiago Almeyda y Natalia Fava: los amores de Gran Hermano que siguen en pie

Gran Hermano "Generación Dorada" está por comenzar, y los fanáticos no dudan en recordar los mejores momentos a lo largo de todas las ediciones del reality. Desde escándalos dentro de la casa, rupturas fuera de esta y parejas formadas, existe el amor que surge entre algunos participantes. Muchos de ellos decidieron separarse tras varios años, mientras que otros no volvieron a encontrarse con el correr del tiempo. Sin embargo, hubo amores que aún en la actualidad siguen de pie y enamorar a sus seguidores con su vida juntos.

Una a una: las parejas que se formaron en Gran Hermano y siguen juntos

Gran Hermano 2001 - Edición 1: Santiago Almeyda y Natalia Fava

Durante la primera edición de Gran Hermano 2001, aparecieron dos participantes llenos de carisma que se enamoraron en los primeros días de ingresar a la casa. Santiago Almeyda y Natalia Fava fueron la primera pareja en formarse, y al salir del show, tuvieron una mediática boda junto a toda su familia y seres queridos.

Duraron juntos más de 20 años, sin tener hijos, pero con sus proyectos a flor de piel. Sin embargo, en marzo del 2023, la relación terminó sorpresivamente, luego de que se diera a conocer que el gastronómico le había sido infiel a la diseñadora. Esto provocó un gran quiebre en la pareja, y muchos creyeron que no volverían. Pero, durante el 2025, ella sacó fotos publicitarias de su emprendimiento de tejido, y él no dudó en aparecer como modelo con Fava, abriendo la posibilidad de que siguieran juntos.

Santiago Almeyda, Natalia Fava

Gran Hermano 2001 - Edición 2: Ximena Capristo y Gustavo Conti

La segunda edición de Gran Hermano 2001 trajo también muchos romances que encendieron a la pantalla. Sin embargo, solo Ximena Capristo y Gustavo Conti siguen juntos en la actualidad, y llegaron a formar su propia familia.

A diferencia de otras parejas, ellos se conocieron dentro del reality pero fortalecieron su relación romántica fuera de la casa. Duraron casi 7 años de novios, y, el 16 de noviembre de 2007, se casaron en una gran fiesta mediática, en la Iglesia Nuestra Señora de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Para enero del 2017, y tras una larga búsqueda y tratamientos, nació su único hijo, Félix, quien es el eje central de sus vidas. Si bien durante el 2020 sufrieron una gran crisis por infidelidades, que los llevó a convivir pero por separado, admitieron en la pantalla que lograron arreglar sus problemas y aún se mantienen enamorados.

Ximena Capristo, Gustavo Conti

Gran Hermano 2023-2024: Bautista Mascia y Denisse González

Durante muchas ediciones posteriores, las parejas de Gran Hermano terminaron separados por diferentes motivos. Sin embargo, en el 2023-2024, llegó el gran campeón del reality y rompió con la racha, al conocer dentro a una de las participantes que lo enamoró en un primer momento. El romance tímido y trabajado de Bautista Mascia y Denisse González enterneció a los fanáticos del formato, y ambos se siguen acompañando en la actualidad.

Si bien en un comienzo había miradas y frases, no terminaron de concretarlo hasta el repechaje de la influencer. Ambos tuvieron una "boda falsa" en las últimas semanas, y fortalecieron su amor al momento de terminar Gran Hermano. Mientras que él sigue con la música, ella se enfocó en las redes sociales, y hace apariciones en algunos de sus videos o conciertos en vivo. La pareja vivió su primer aniversario en agosto del 2025, y demostraron ser de las relaciones más fuertes de esta edición.

Bautista Mascia, Denisse González

Daniela Celis y Thiago Medina: Vida y familia juntos, pero separados

Si se habla de romance en Gran Hermano, muchos recuerdan a Daniela Celis y Thiago Medina. La pareja provocó polémicas desde que se encontraban dentro de la casa, pero sorprendieron al mostrar su amor cuando anunciaron que tendrían dos hijas gemelas. Laia y Aimé son de las bebas más observadas por las redes sociales, y viven con sus padres. Sin embargo, por problemas dentro de la pareja, decidieron separarse, aunque conviven en la misma casa.

Daniela Celis, Thiago Medina

Gran Hermano es uno de los realities más vistos del mundo, gracias a la cantidad de relaciones que se forman dentro de la casa y en medio de la competencia. Algunas de las parejas aún se mantienen en la actualidad y siguen planificando su futuro juntos.

A.E