Delfina García Moritán, la hija de Roberto García Moritán, sorprendió con una nueva producción de moda que confirma que sigue los pasos de Pampita, su exmadrastra y una de las máximas referentes fashionistas del país. La joven protagonizó la nueva campaña de bikinis de la marca Caos, posando con diseños que marcarán tendencia en la próxima temporada de verano.

Delfina García Moritán sigue los pasos de Pampita y deslumbra en una campaña de bikinis

En una de las tomas, Delfina luce un bikini negro clásico de dos piezas, con corpiño estilo top deportivo de breteles finos y una bombacha tiro bajo. Un modelo simple pero elegante que destaca por su versatilidad: se puede combinar tanto para la playa como para un look urbano con shorts o camisas oversize.

Delfina García Moritán

En otra de las imágenes, la joven aparece con un conjunto en tono negro con corpiño armado y de escote recto, acompañado de unas botas texanas y un sombrero cowboy en color oscuro. El detalle de los accesorios le aporta un aire rebelde y canchero, muy en línea con las tendencias de este año que mezclan moda de playa con estética western.

Delfina García Moritán

El escenario elegido para la campaña fue un espacio rústico, con texturas de madera y establos, que contrasta con la sensualidad de los trajes de baño y resalta la fuerza visual de las fotos. Delfina García Moritán posó con seguridad y actitud, consolidándose como una promesa en el mundo fashion.

Delfina García Moritán

Las imágenes no tardaron en dar de qué hablar en redes sociales, donde sus seguidores destacaron el parecido con Pampita y el estilo natural que imprime en cada producción. Con este debut en Caos, Delfina García Moritán confirma que tiene un camino abierto en el modelaje y se perfila como una nueva it girl argentina.

AM