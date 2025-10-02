Oriana Sabatini, sin filtro: la indirecta a su tía, Gaby Sabatini, después de confirmar que será mamá de una nena

Oriana Sabatini atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. La cantante confirmó en LAM (América) que está esperando una nena junto a Paulo Dybala y, desde Roma, habló con total sinceridad sobre cómo transita la dulce espera. Feliz y emocionada, reconoció que, al igual que cualquier pareja que espera a su primer hijo, ella y el futbolista viven el embarazo con entusiasmo, pero también con los miedos de ser padres primerizos.

Sin embargo, en medio de la felicidad, la modelo sorprendió al lanzar una indirecta hacia su tía, Gabriela Sabatini. “Me gustaría que me llame”, expresó cuando le preguntaron por la extenista, dejando en claro que extraña el contacto con ella y que aún espera un gesto para recomponer el vínculo familiar.

Oriana y Gaby Sabatini con Paulo Dybala

La confesión de Oriana sobre su vínculo con Gaby Sabatini

En medio de la entrevista con LAM, Oriana Sabatini fue consultada por Gabriela, su tía y figura emblemática del tenis argentino. La pregunta de La Barby sorprendió a los fanáticos: “¿Con tu tía hablaste?”. Con un gesto serio, la artista respondió sin vueltas: “No, no hablé con mi tía”.

La incomodidad se percibió en el estudio, y la panelista repreguntó: “Ah, no sabe nada, ni te llamó por este tema”. Fue entonces cuando Oriana aclaró: “No, bueno, no sé si no sabe nada porque... me imagino que lo sabe”, dejando en evidencia que no hubo un contacto cercano en medio de la noticia más importante de su vida.

El comentario reavivó las versiones de un distanciamiento entre tía y sobrina, algo que ya se había insinuado en el pasado cuando Gabriela se ausentó en el casamiento de la hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop.

Caption

Pese a la tensión, la artista dejó abierta una puerta a la reconciliación. Cuando Marcela Feudale le preguntó si le gustaría recibir un llamado de su tía, la artista fue honesta: “Sí, pero no por esto. Me gustaría que me llame”.

Con estas palabras, Oriana Sabatini mostró su costado más humano y dejó claro que, aunque la llegada de su hija la tiene enfocada en un presente feliz, también guarda la ilusión de recomponer el vínculo familiar.