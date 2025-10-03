La muerte de Mila Yankelevich generó una fuerte tristeza en todos los seguidores de la familia artista que tanto le dio a la televisión argentina. En Estados Unidos, a dos meses del suceso, se continúa realizando una investigación sobre los hechos que generaron el accidente náutico. Sin embargo, en DDM (América), revelaron que los testimonios dieron una nueva versión de los sucesos, que podría cambiar todo lo que se tenía pensado hasta el momento.

Cris Morena, Tomás y Mila Yankelevich

¿Cuál es la nueva versión de lo que sucedió en el accidente que murió Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena?

A dos meses del accidente náutico de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena, la Justicia estadounidense está llevando adelante la investigación alrededor de la causa por el fallecimiento de la niña de siete años. En DDM (América), Martin Candalaft reveló algunos de los testimonios que dieron del suceso, que podría cambiar con lo que se creía del momento. William Cruz fue uno de los hombres que vio todo desde una construcción que se daba cerca del lugar. Desde allí, aseguró que vio cómo la barcaza se acercaba con velocidad.

"Ahí les grité a mis compañeros para que miraran lo que estaba pasando. Sabíamos que la barcaza iba a chocar con el bote en menos de un minuto. Vimos a un hombre con una camisa de trabajo verde neón en el costado, medio camino de donde estaba la grúa. Si el tripulante nos hubiese visto, la barcaza podría haber virado o detenido", leyó el periodista sobre la declaración del testigo. Sin embargo, también expuso los dichos de Aldo Belgar, quien estaba sobre la barcaza y explicó que intentaron detenerlo.

Según el hombre en la embarcación, vio el pequeño bote con los niños y corrió hacia la parte trasera mientras le gritaba al capitán. Sin embargo, el mismo ya estaba muy cerca y no llegó a advertir. "Aproximadamente 30 segundos después de que empezamos a gritar y saltar, el tripulante de la barcaza vio el velero lleno de campistas del Miami Yacht Club. Oímos a los niños y al consejero gritar y hacer señas para que se detuviera", leyó el periodista. Según explicó Aldo, el capitán lo habría escuchado, ya que el motor se apagó y la barcaza se detuvo, pero ya era tarde.

"Sonó como un trueno en el momento en que la barcaza impactó con el pequeño bote. Empecé a gritar: 'Los mató, los mató'. Me sentí fatal al ver esto, asustado, y fue peor porque habíamos estado gritando y no nos oían", fue la última declaración que leyó Candalaft en el vivo. Según explicó el periodista, no se conocen detalles de la investigación de la Justicia alrededor de la muerte de Mila Yankelevich; sin embargo, no existen detenidos o imputados por el suceso.

