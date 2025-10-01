Quiénes son los nuevos eliminados de La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina 2025 (Telefe) entra en su recta final y cada gala se vive con mayor intensidad. A pocos días de la gran definición, dos participantes —uno del Team Lali y otro del Team Luck Ra— debieron quedar eliminados, lo que redujo aún más la lista de finalistas que sueñan con levantar el trofeo más importante del certamen.

La tensión dentro del estudio crece a medida que las presentaciones avanzan. Los jurados Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti siguen afinando su mirada y acompañando con devoluciones cada vez más exigentes. En ese marco, este miércoles los artistas tuvieron que dejar afuera a dos integrantes del reality.

La Voz Argentina 2025

Quién es la eliminada del Team Lali en La Voz Argentina 2025

Luego de que terminaran de cantar todos los integrantes de su equipo, Lali Espósito salvó a Alan Lez y Hugo Ruíz mientras que Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti decidieron que Valentino Rossi y Giuliana Piccioni tenían que seguir en la competencia. De esta manera, Iara Lombardi quedó afuera del Team Lali.

Iara Lombardi participó en la gala del martes y los nervios le jugaron una mala pasada. En medio de su interpretación de “Sarà perché ti amo”, de Ricchi e Poveri, sufrió un bloqueo que la descolocó por unos segundos. Aunque logró recomponerse con el apoyo del jurado y el público, ese tropiezo terminó siendo determinante en la elección final y marcó su salida del equipo de Lali.

Tras quedar eliminada del equipo, Lali Espósito dijo: "Fue un placer haberte escuchado cantar en este show, sos lo más, hermosísima. Lo mejor para vos en tu carrera y contás conmigo siempre".

Quién es el eliminado del Team Luck Ra en La Voz Argentina 2025

Al escuchar a todos los participantes de su equipo, Luck Ra decidió que debían seguir en la competencia Nicolás Behringer y Federico Mestre. Por su parte, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Miranda! eligieron a Natalia Aponte y Tomás Dantas. Así, Lucas Barros quedó eliminado de La Voz Argentina 2025.

En medio de la emoción y después de que quedara fuera de su equipo, Luck Ra sorprendió a Lucas y al resto de sus participantes: "Los últimos cinco participantes me van a telonear en Vélez. Nos vemos ese día".

Luck Ra y Lali Espósito

Cabe mencionar que, a diferencia del Iara Lombardi, Federico Mestre se había olvidado la letra de la canción mientras interpretaba “Ex de verdad” de Ha*Ash pero Luck Ra decidió salvarlo. "Esto puede pasar y lo que más me gustó fue su actitud", se justificó el cordobés.

Con la eliminación de Iara Lombardi y Lucas Barros, el certamen entra en su tramo más competitivo. Solo quedan unos pocos pasos antes de conocer al gran ganador de esta temporada de La Voz Argentina 2025.