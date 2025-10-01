Guillermo Francella, Norman Briski, Peto Menahem y Laurita Fernández arrasan en Netflix con una nueva película argentina

Desde su estreno en 2022, Granizo se convirtió en una de las producciones argentinas más vistas de Netflix, consolidando a Guillermo Francella como uno de los grandes protagonistas del catálogo latinoamericano. Dirigida por Marcos Carnevale, la película apuesta a la comedia con un relato fresco que mezcla humor, crítica social y situaciones disparatadas que todavía hoy logran cautivar a la audiencia.

Todo lo que tenés que saber sobre Granizo, disponible en Netflix

La historia sigue a Miguel Flores, un meteorólogo televisivo interpretado por Guillermo Francella, que pasa de ser el personaje más querido del país al enemigo público número uno luego de fallar en la predicción de una tormenta devastadora. Su caída lo obliga a abandonar Buenos Aires y volver a su Córdoba natal, donde comienza un viaje personal atravesado por encuentros inesperados y reflexiones profundas.

La película combina el tono de la comedia con un trasfondo humano que permite al espectador identificarse con las contradicciones del protagonista. Entre enredos, diálogos filosos y un ritmo ágil, Granizo retrata con ingenio el costo de la fama, las segundas oportunidades y la importancia de las raíces.

El elenco es uno de los grandes atractivos de la producción. Junto a Francella brillan Norman Briski, Peto Menahem, Laurita Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Romina Fernandes, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert y Eugenia Guerty, entre otros. Cada uno aporta autenticidad y matices a la historia, enriqueciendo las interacciones y generando escenas que van entre lo cómico y lo emotivo.

Con un guion de Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor, Granizo logra un balance perfecto entre comedia física y diálogos ingeniosos, manteniendo al espectador atrapado de principio a fin. La dirección de Carnevale suma dinamismo y un lenguaje visual atractivo, consolidando la propuesta como un éxito que trascendió fronteras.

A tres años de su lanzamiento, la película sigue siendo una de las favoritas del público en la plataforma y demuestra que el cine argentino tiene un lugar destacado dentro del catálogo global de Netflix.

F.A