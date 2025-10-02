La historia de amor de Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio: “No convivimos hasta después de casarnos. A mi papá no le gustaba”

Soledad Pastorutti estuvo en los estudios de +CARAS y tuvo una entrevista totalmente personal con Héctor Maugeri. Uno de los focos más importantes de la charla fue, sin dudas, la historia de amor con su marido, Jeremías Audoglio, con quien lleva 25 años en pareja.

La historia de amor de Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

“Jeremías fue mi primer novio y llevamos 25 años juntos”, le cuenta Soledad Pastorutti a Héctor Maugeri. Añade que fueron 7 años de noviazgo y que se casaron en el 2007. “No era tan fácil para mí enganchar, porque viste que no estaba nunca, no salía. Tampoco era muy agraciada. En aquel momento había muchos prejuicios con esto de vestirse de gaucho y qué sé yo, no fue tan fácil, hasta que conseguí uno”, dice

Soledad Pastorutti y Héctor Maugeri.

Cuenta que conoció a Jere, como le dice, en pleno auge de su carrera. Había tenido que abandonar la secundaria algunos años atrás porque “estaba haciendo los 30 Gran Rex y era una locura”, por lo que terminó cursando la escuela nocturna. Su futuro esposo era parte de ese grupo de estudio.

Al principio no creía que él se fuera a fijar en ella, a pesar de que las charlas eran continuadas y él ya había insinuado interés y le había “tirado cosas”. “A mí me parecía me mentira que él se fijase en mí, pero un par de amigas y mi prima me dicen ‘Mirá que sí, eh, que yo creo que sí’ eran otras épocas, no era tan cool cantar folklore. Yo me vestía de una manera muy muy especial para mucha gente muy rara”, añade.

La primera declaración de amor de Soledad Pastorutti a Jeremías Audoglio

A pesar de que sus declaraciones dejaron ver muchas dudas, Soledad contó que fue ella misma la que terminó confesándole que lo quería. Un acto de valentía que, igualmente, no estuvo exento de problemas.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

Según reveló, su plan era ir a su casa, golpearle la ventana de su habitación y decirle que lo quería. Sin embargo, cuando lo hizo, quien abrió fue la mamá de Jeremías. “Golpeé la ventana equivocada porque la de mi suegra estaba al lado”, confiesa entre risas.

Soledad cuenta cómo fue que empezaron a convivir con Jeremías

Por fortuna para Soledad, aquella declaración, en principio fallida, salió de la mejor manera y poco a poco comenzaron a escribir su historia. Fueron siete años de noviazgo en los que, increíblemente, nunca convivieron, ni tuvieron vacaciones juntos. “Para nosotros la convivencia empezó a partir del casamiento. Eran otros tiempos, otra manera de ver la situación”, comienza diciendo.

Soledad en el estudio de +CARAS.

“A mi viejo mucho no le gustaba. A mi mamá tampoco, Nunca me fui de vacaciones con Jere estando de novios”, continúa. Luego, añade que, por ese motivo, “no habían compartido muchos solos”, lo que llevó a que, una vez casados, se dieran “dos años” hasta la llegada de Antonia.