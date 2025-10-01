Pampita, Nicole Neumann y Gege Neumann brillaron juntas en un gran evento de moda: los mejores looks

Pampita, Nicole Neumann y Gege Neumann brillaron juntas en un gran evento de moda que reunió a destacadas figuras del diseño. La cita tuvo lugar en el emblemático Palacio Paz de Buenos Aires, donde cada una lució estilismos pensados para una noche que combinó elegancia, creatividad y celebración.

Pampita, Nicole Neumann y Gege Neumann coincidieron en una velada dedicada a la moda, la estética y el diseño contemporáneo. En un entorno marcado por la alta costura y la puesta en escena, sus looks se destacaron entre los asistentes y acompañaron una propuesta que fusionó identidad y estilo.

Nicole, Gege, Neumann, Helena Otamendi

En su llegada a la alfombra roja, Nicole Neumann se robó todas las miradas con un impactante vestido estilo strapless con escote corazón en color negro bordado en pedrería y lentejuelas, con aperturas en la cintura y un tajo lateral profundo que estilizó su figura. Completó su elección con un peinado recogido y un makeup natural, realzando sus labios con un labial rojo.

Por su parte, Gege Neumann deslumbró con un traje de dos piezas en color blanco con bordados y transparencias con delicados diseños arabescos. Su atuendo se compuso por un saco entallado que combinó a la perfección con un pantalón recto con brillos. Además, sumó sandalias a juego con accesorios discretos y un peinado recogido.

Pampita

En la misma línea, Pampita llegó con un destacado look de alta costura que deslumbró a todos por su elegancia. Para el evento lució un vestido largo de transparencias con base nude recubierto de un delicado bordado en pedrería plateada. El diseño tenía un escote profundo en V que se complementó con transparencias laterales que realzaron su figura.

Durante la noche del 30 de septiembre, el Palacio Paz se transformó en el escenario de una noche dedicada al diseño, la moda y la elegancia. La entrada al histórico edificio estuvo marcada por una alfombra roja conducida por Agustina Casanova, quien recibió a las invitadas con una estética cuidada y un clima festivo.

Agustina Casanova

El gran evento se organizó como presentación de la nueva colección Masquerade Dance Ball, parte de la temporada Spring/Summer 2026 (SS26) de Marian Saud, quien invitó a destacadas figuras como Débora Plager, Cale Ruggeri, Panam, Soledad Pastorutti, Helena Otamendi, Floppy Tesouro, entre otras. Cada una se destacó con sus atuendos pensados para acompañar la ceremonia.

Panam

Cale Ruggeri

Sofi Macaggi

Soledad Pastorutti

Cabe destacar que la temática del evento se inspiró en los bailes de máscaras, explorando la propuesta desde la teatralidad, el misterio y la elegancia, con una lectura escénica y simbólica de la alta costura. Treinta modelos recorrieron la pasarela en una secuencia estética que combinó bordados artesanales, tules, transparencias, piedras y cristales aplicados a mano.

La fiesta privada que cerró la noche estuvo a cargo de la DJ Puli de María, quien transformó el Palacio Paz en una versión contemporánea de un baile de época, en sintonía con el espíritu de la colección. El espacio se llenó de música, luces y elegancia que acompañaron la propuesta estética de la marca.

Sol Rivas

Crédito Fotos: Marian Saud

