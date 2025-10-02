La novela judicial entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que se conociera que la Justicia argentina resolvió archivar una denuncia contra el deportista. Dicho expediente habría surgido a raíz de presuntas situaciones de violencia hacia uno de los hijos varones de la empresaria y su exmarido, y fue desestimado por el Fiscal de Género de Tigre.

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi

La investigación comenzó luego de una advertencia emitida desde la escuela a la que asiste el menor, hijo de Wanda Nara y Maxi López, pero con el paso del tiempo y tras la recolección de pruebas, los magistrados determinaron que no existían fundamentos suficientes para avanzar con la denuncia.

La denuncia de Wanda y Maxi a Mauro

La periodista Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo explicó lo ocurrido en torno al expediente: “El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos”.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Según detalló el documento oficial leído en el programa, la resolución expresaba: “Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos”. Al respecto, desde el panel aclararon: “No hay pruebas, es inexistencia de delito, según el fiscal”. De esta manera, el caso quedó cerrado y el futbolista fue absuelto de culpa y cargo.

La reacción de Mauro en redes

Una vez conocida la decisión de la Justicia, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para manifestarse públicamente. El delantero del Galatasaray publicó la imagen de una carpeta judicial con el sello de “archivado” y escribió un mensaje contundente: “Me dicen cucaracha porque la causa fue archivada, ¿les sorprende? ¡A mí no! Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.

La reacción de Mauro Icardi en Instagram

En el mismo texto, Mauro Icardi agregó: “¿Cuál será la próxima? Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco. Les mando un beso”, junto a un emoji lanzando un beso.

Hasta el momento, ni Wanda Nara ni Maxi López se pronunciaron públicamente tras el fallo. Mientras tanto, Mauro Icardi continúa compartiendo en sus plataformas distintas postales de su vida familiar y profesional en Turquía junto a su nueva pareja, la China Suárez..