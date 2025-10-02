El plan del nuevo abogado de Morena Rial: revelaron el documento con el que la sacaría del penal de Magdalena

Morena Rial fue detenida en los últimos días y se encuentra atravesando una etapa judicial que sumó un nuevo capítulo con la presentación de un documento por parte de su abogado. En medio de este proceso, se conoció el plan legal que busca modificar su situación actual y abrir una instancia distinta en el expediente.

La nueva estrategia del abogado de Morena Rial para sacarla del penal de Magdalena

Morena Rial permanece detenida y enfrenta un proceso judicial que incorporó un nuevo elemento con la presentación de un escrito por parte de su abogado. En este contexto, se dio a conocer la estrategia legal que apunta a revisar su situación actual y plantear una nueva instancia dentro de la causa.

Durante el programa del Diario de Mariana (América), se conoció que Martín Leiro, abogado de la mediática, preparó una nueva estrategia con el objetivo de lograr la liberación de la hija de Jorge Rial. Según explicaron, el letrado presentó un escrito que busca modificar la calificación legal de la causa.

“El documento que presentó Martín Leiro es clave porque apunta a que Morena no tuvo participación directa en el hecho por el cual está detenida”, explicó Cinthia García. La defensa sostiene que Morena Rial no estuvo presente en el momento del robo y que su vinculación se basa en elementos insuficientes para mantener la prisión preventiva.

En la misma línea, analizaron el contenido del texto que presentó y destacaron que el letrado solicita que se revise la imputación. “Lo que pide Leiro es que se reconsidere el rol de Morena en el expediente. Él plantea que no hay pruebas concretas que la ubiquen en el lugar del hecho”, agregó Analía Franchín. Esta presentación se suma a otros movimientos que buscan acelerar el proceso.

El documento fue presentado ante el juzgado correspondiente y, según indicaron en DDM, ya está siendo evaluado por las autoridades judiciales. “Es un escrito extenso, con fundamentos jurídicos que apuntan a demostrar que Morena no debería estar detenida”, comentó Nacho Rodríguez. Por otro lado, mencionaron que Martín Leiro está trabajando en paralelo con otros recursos que completarían la estrategia.

Otro de los detalles que comentaron del documento es la situación personal de Morena Rial: “Leiro plantea que hay condiciones personales y familiares que deberían ser tenidas en cuenta al momento de evaluar su detención”. Además, revelaron que la posibilidad de que la joven salga del penal de Magdalena depende del juez.

Morena Rial continúa detenida mientras avanza el plan de su nuevo abogado, centrado en el documento que podría modificar su situación en el penal de Magdalena. La presentación formal busca abrir una instancia distinta en el expediente y plantea argumentos que ya están siendo evaluados por la Justicia.

