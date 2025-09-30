Escándalo en los Martín Fierro 2025: el reclamo de Telefe a Wanda Nara después de la gala

Wanda Nara volvió a ser protagonista en la 53° edición de los Premios Martín Fierro 2025 de Televisión. La empresaria y conductora celebró con orgullo el triunfo de Bake Off Famosos, ciclo de Telefe que se consagró como Mejor Big Show.

Tras la gala, Wanda compartió en sus redes una foto abrazando la estatuilla y escribió un extenso mensaje de agradecimiento: “Hermosa mañana. Gracias Telefe, Dario Turovelzky, Federico Levrino, Guillermo Pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mí. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches”.

Wanda Nara

El descontento de Telefe con Wanda Nara después de los Martín Fierro

La conductora también se expresó muy emocionada con sus hijos: “Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños. Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría”.

Y cerró con un saludo a su equipo: “Gracias APTRA por tantas nominaciones. Gracias a mi equipo que son los mejores. Gracias a todos los que hicieron Bake Off, me hicieron muy feliz”.

Wanda Nara en los Martín Fierro

Sin embargo, la alegría no duró demasiado. El martes por la tarde, en Intrusos (América TV), se habló de un fuerte malestar en los pasillos de Telefe. Según contó Rodrigo Lussich, el canal no habría estado conforme con que Wanda se quedara con la estatuilla. El conductor lanzó una picante acusación: “Wanda se afanó la estatuilla que ganaron por Bake Off. Esa no es de ella, no es de la conductora. Cuando lo gana el programa, se lo queda el canal o la productora”.

La versión generó sorpresa, ya que la foto de la empresaria con el premio se viralizó de inmediato, mientras que desde Telefe no hicieron comentarios oficiales al respecto.

Wanda Nara en los Martín Fierro

Pero ese no fue el único momento de Wanda en los premios. Durante la gala, celebrada en el Hilton de Buenos Aires y conducida por Santiago del Moro, Nara protagonizó un divertido cruce con Nacho Castañares, ex participante de Gran Hermano, quien cubría el backstage para las redes de Telefe. El joven la invitó a participar de Fuera de joda, el ciclo digital que conduce junto a otros ex hermanitos: “Nos podés venir a visitar un día”, le dijo.

“Pasa que en mi tiempo libre duermo, en mi camarín”, retrucó Wanda. “A dormir no te podemos invitar, pero podés venir a charlar, a tomar unos mates”, respondió Nacho. Con picardía, Wanda cerró: “Bueno, sí, pero vení vos porque es más grande seguro mi camarín. Capaz me sorprenden y el tuyo es más grande”. La ocurrencia dejó al influencer sin palabras, mientras Kennys Palacios, que presenciaba la escena, remató entre risas: “Nacho, te la está dejando picando y vos estás durmiendo”.

Más allá del supuesto descontento de Telefe, está claro que Wanda Nara volvió a ser la protagonista de una importante noche del espectáculo argentino, habiendo brillado en una edición más mientras trabaja en una nueva temporada del nombrado como “Mejor Big Show” en los Martín Fierro 2025.

F.A