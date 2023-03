Alfa, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano, se encuentra en medio de un escándalo luego de que se viralizaran videos y fotos de él con Delfina Wagner, una joven comunicadora de 19 años que trabaja en Crónica TV. En conversación con Georgina Barbarossa, en A la Barbarossa, Delfina dio detalles de su relación con Alfa y estalló ante los prejuicios de la sociedad por la diferencia de edad.

Delfina Wagner se caracteriza por ser una comunicadora sin pelos en la lengua. La joven tiene un carácter fuerte y le hace frente a los cuestionamientos hacia su persona que viene recibiendo hace unos días. Pero durante el fin de semana, la polémica estalló, ya que se viralizó un video de Alfa y Delfina besándose apasionadamente en un boliche. “No somos novios, pero me gustaría conocerlo porque yo no lo conozco del todo", comenzó Wagner.

La relación entre la joven y el empresario comenzó por un mensaje de Instagram por parte de Delfina. "Yo le escribí a él para que podamos conocernos, para ayudarlo con las redes sociales. Cuando me gusta alguien, ¿Por qué no?", comenzó contando Wagner. Sin embargo, segundos después, la comunicadora se enfureció con las preguntas.

Georgina Barbarossa le consultó si "¿Te gusta Alfa un poquito?", a lo que, sarcásticamente, Delfina respondió que, de no gustarle, jamás le hubiese dado un beso como lo fue en el boliche. "Si el quiere que sea su novia me lo tiene que pedir. Lo conozco hace muy poco", continuó, pero Alfa ya dejó en claro que no está para relaciones.

"De todas formas, ¿Cómo puede prosperar una posible relación si hay todo el día gente tirando mala onda por la cuestión de la edad? Hablan muchísimo de feminismo, que estamos en el mes de la mujer, pero hay personas como Gastón Trezeguet que en este mismo lugar dijo que yo me quiero colgar solo porque es famoso", expresó sin escrúpulos sobre el panelista de Gran Hermano.

Delfina Wagner y Alfa en su primera cita

Delfina Wagner asegura que para ella no es importante la diferencia de edad a la hora de comenzar una relación. Y esta fue la principal razón por la que la relación de la joven y el ex hermanito escaló. “Los dos. Yo no le pregunté ‘¿te puedo dar un beso?’. Esas cosas no se preguntan. Él me está abrazando en el video. Con Alfa no hay historia de amor, somos amigos. Pero no hay historia de amor”, explicó Wagner cuando le preguntaron por el beso.

