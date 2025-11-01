La desafiante reacción de Mauro Icardi y la China Suárez tras las acusaciones de Wanda Nara

Luego de los furiosos descargos de Wanda Nara contra Mauro Icardi al ver que le mandó a fabricar una costosa cartera a la China Suárez, la pareja redobló la apuesta y alimentó este nuevo conflicto mediático. En medio de sus acusaciones, la conductora de Masterchef Celebrity le reprochó a su expareja que no le regaló nada a su hija Isabella por sus 9 años mientras que a su nueva novia la sorprendió con un costoso obsequio.

El gesto de Mauro Icardi para la China Suárez que podría enfurecer más a Wanda Nara

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene fin. Esta vez, una publicación de la China Suárez desató una ola de mensajes explosivos de la empresaria cosmética contra su expareja y la actriz. "La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa", escribió la joven en su cuenta de Instagram y se mostró junto a su nueva adquisición: una cartera tipo bolso de la marca Luis Vuitton en tonos rosa y marrón.

Tal como contó la China Suárez, se trató de un modelo de edición limitada por lo que le era imposible conseguirla pese a sus ganas de tenerla. Sin embargo, Mauro Icardi se las ingenió y logró cumplir su deseo. "Me la mandó a fabricar. Llegué a casa y estaba en el sillón", contó la cantante. Ante el revuelo que generó su posteo, Wanda Nara no lo dejó pasar y salió furiosa a arremeter contra el padre de sus hijas, Isabella y Francesca, con reproches de por medio.

“Qué lástima que no tuviste tiempo por Zoom, como pidió el colegio, que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio ni de OSDE”, comenzó su descargo en sus historias de Instagram. Y agregó: “Y ese 27 de octubre, cumpleaños de Isi, traté de hacer todo para que estuviera feliz y vos, solo con una llamada, arruinaste su día. ¿No pudiste mandarle flores ni un regalo a tu hija?”.

En otra parte de su extenso mensaje, la conductora de Masterchef Celebrity apunta directo contra la artista: "¡Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños! ¡Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo! Y menos a mí que los tengo TODOS, ridícula". Asimismo, expresó furiosa contra ella: “Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá... Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”.

El fuerte descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

La desafiante reacción de Mauro Icardi y la China Suárez tras el descargo de Wanda Nara

Esta nueva pelea entre ellos causó fuertes repercusiones y muchos esperaban la respuesta de la flamante pareja. Por el momento, la China Suárez y Mauro Icardi se llamaron a silencio. No obstante, el futbolista del Galatasaray llamó la atención con un particular gesto que podría enfurecer más a Wanda Nara. Sucede que en la publicación que realizó su novia, el jugador comentó con una serie de corazones brillantes dejando en claro de esta forma el amor que siente por ella y a la vez con la intención de ignorar los dichos de la madre de sus pequeñas.

La reacción de Mauro Icardi en el posteo de su novia, la China Suárez.

Habrá que ver si, como lo hizo en otras ocasiones, decide responderle o continúa callado. De esta manera, la desafiante reacción de Mauro Icardi y la China Suárez tras las acusaciones de Wanda Nara alimentaron este nuevo enfrentamiento que comenzó por un ostentoso regalo de la firma Louis Vuitton.