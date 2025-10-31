Cuánto cuesta una cena para dos personas en Pastasole, el restaurant que abrió Rusherking en Palermo

Rusherking sumó una nueva faceta a su carrera con la apertura de Pastasole, un restaurante ubicado en Palermo que propone una experiencia gastronómica basada en pastas artesanales. El local ofrece un menú personalizable y una ambientación moderna, pensada para un público joven que busca opciones ágiles y sabrosas.

Pastasole es el nuevo restaurante de pastas que Rusherking inauguró en el corazón de Palermo Hollywood El local, que combina estética moderna con guiños a la cultura pop, ofrece una propuesta centrada en pastas artesanales con opciones personalizables. La iniciativa surgió tras un viaje del artista a Estados Unidos, donde conoció la franquicia original y decidió traerla.

Según se conoció, el menú se basa en un sistema simple, donde el comensal elige el tipo de pasta, la salsa y una proteína opcional. El plato más solicitado es el fettuccine alfredo, que tiene un valor de 9,90 dólares, lo que serían aproximadamente $ 14.300 pesos. A este precio se le pueden sumar diferentes salsas, como bolognesa, pesto, arrabbiata o pomodoro y basilico, con un costo adicional de 3 a 4 dólares, entre $ 4500 y 5500 pesos.

Por otro lado, también hay proteínas que incluyen pollo cremoso, camarones al ajo, salmón ahumado o albóndigas, con un valor de 4 dólares cada una, alrededor de $ 4500 pesos. En total, un plato completo con pasta, salsa y proteína ronda entre 16 y 18 dólares, entre 23 y 25 mil pesos. Si se considera una cena para dos personas, eligiendo una combinación completa, el gasto base sería de 32 a 36 dólares, lo que es $ 45 y 52 mil. A esto se le puede sumar bebida, postre o algún extra, lo que eleva el precio.

Las bebidas incluyen opciones como gaseosas, aguas saborizadas y cervezas, con precios que van desde 3 a 5 dólares, alrededor de 5 y 7 mil pesos. En cuanto a los postres, el tiramisú es uno de los más pedidos y cuesta 6 dólares. Si se agregan dos bebidas y un postre para compartir, el total de la cena para dos asciende a aproximadamente 45 a 50 dólares, aproximadamente $ 60 y 72 mil, dependiendo de las elecciones.

El restaurante de Rusherking cuenta con un sistema de atención ágil, pensado para un público joven que busca una experiencia rápida pero cuidada. La ambientación combina colores vibrantes, iluminación cálida y detalles que remiten al universo musical del artista. El espacio está diseñado para recibir tanto a fanáticos como a quienes buscan una propuesta gastronómica diferente.

Pastasole se suma a la tendencia de locales que permiten personalizar el plato principal, una modalidad que ganó terreno en los últimos años. En este caso, la base italiana se adapta a gustos variados, con ingredientes frescos y combinaciones que pueden ajustarse al perfil de cada cliente.

El emprendimiento marca una nueva etapa en la carrera de Rusherking, quien continúa con sus proyectos musicales pero decidió explorar el mundo gastronómico como una extensión de su creatividad. La apertura del local fue acompañada por una campaña visual que refuerza la identidad del espacio. “Siempre tuve el sueño de abrir una cafetería o un restaurante”, contó el artista.

