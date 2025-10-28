Wanda Nara se acordó de la China Suárez en la noche turca en MasterChef Celebrity lanzando un dardo directo

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez tiene diversos capítulos y pareciera de nunca acabar. Con la distancia que tomó la actriz al instalarse en Turquía con Mauro Icardi parecía que la paz llegaría, pero no es así. Es que en el prime time de Telefe, la conductora de MasterChef Celebrity Argentina no dudó en acordarse de la nueva novia de su exesposo.

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez en MasterChef Celebrity

Wanda Nara vive uno de los momentos más plenos, al frente de unos de los proyectos más importantes de Telefé como es MasterChef Celebrity y en el ámbito personal se muestra feliz con su vida en la Argentina, con sus cinco hijos, muy unida a sus padres y empezando una nueva historia de amor con Martín Miguel. Sin embargo, no deja de acordarse de la cuenta pendiente que tiene con Mauro Icardi a nivel judicial y con la China Suárez en individual, al ser señalada como la mujer que se entrometió en su matrimonio.

En este sentido, Wanda en diversas ocasiones habló de la actriz, mantienendo su postura al tratarla como la mujer que arruinó su relación con Mauro Icardi. Pero el enfrentamiento escaló a nivel judicial con diversas denuncias cruzadas y parecía que la situación había encontrado cierta paz luego que la flamante pareja se trasladara a Turquía, pero con el paso del tiempo, la conductora de MasterChef Celebrity dejó en claro que no es así y se volvió a acordar de la actriz en pantalla, este lunes 27 de octubre durante la emisión del ciclo de cocina.

La conductora encontró el momento ideal en la denominada "noche turca", donde los competidores debieron realizar platos tradicionales de aquel territorio, justamente donde vive la nueva pareja, y supo vivir ella con su entonces esposo. Pero ella se lo tomó con humor. La situación que se destacó fue al momento que Julia Calvo presentó su plato y fue comparado con el que anteriormente presentó Miguel Ángel Rodríguez, siendo del mismo tipo. Pero los participantes, lejos de mostrarse competitivos, fueron compinches al fallar ambos en la cocción del pan pita.

Y de la mano del humor, Miguel Ángel le dio el pie perfecto a la conductora. "No somos Team Pampita, somos Team... Wanda", lanzó el humorista. Pero al momento de decir aquella frase, dudo al emitir el segundo nombre, al comenzar a decir "c", pero terminó de la forma correcta. Sin embargo, la ex de Mauro Icardi reaccionó rápido: "Me asusté. En esta noche turca, lo único que me faltaba".

De inmediato, las risas se hicieron eco en el estudio y todos los participantes festejaron este momento, pero Wanda Nara se mantuvo seria. Una vez más, la conductora dejó en claro que la paz aún no llego con la que considera la amante de su expareja.